¡Ø¼¯¤Î²¦¡Ùºî¼Ô¤Î¾å¶¶ºÚÊæ»Ò¡¢¡Ø¿À¤ÎÄ³¡¢Éñ¤¦²Ì¤Æ¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¡ÖÆó½½¿ôÇ¯Á°¤Î»ä¤È¡¢¸½ºß¤Î»ä¤¬¶¦Æ±¼¹É®¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡»ÍÈ¾À¤µª¤ÎÌ²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤¿Êª¸ì¤¬¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡ÙÇòÉÍ²ª¤ÎÁõ²è¤Ç½é¤Î½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1999Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾å¶¶ºÚÊæ»Ò¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼é¤ê¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁÏºî¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼¹É®¤µ¤ì¡¢»¨»ïÏ¢ºÜ¤Î·Á¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î¡Ø½Ã¤ÎÁÕ¼Ô¡Ù¡¢¡Ø¼¯¤Î²¦¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¹á·¯¡Ù¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢ºî¼Ô¤ÎÁÏºî¤Îµ°À×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼¹É®¤«¤éÆó½½Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢±ß½Ï¤Î°è¤ËÃ£¤·¤¿Ãø¼Ô¤Î¼ê¤Ç²ÃÉ®½¤Àµ¤µ¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤âÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿Êª¸ì¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ¤³¦¤Ø¤È²ò¤Êü¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¿À¤ÎÄ³¡¢Éñ¤¦²Ì¤Æ¡Ù¤¢¤È¤¬¤¤«¤é¤ÎÈ´¿è
¡¡¤³¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë»ä¤ÎÃæ¤ËÄÀÅÂ¤·¡¢È¯¹Ú¤·¤Æ¤¤¤¡¢¡Ø½Ã¤ÎÁÕ¼Ô¡Ù¤ä¡Ø¼¯¤Î²¦¡Ù¡¢¡Ø¹á·¯¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»×¹Í¤ÎÎ®¤ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡½¡½¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¤â¤¦°ìÅÙÀ¤¤Ë½Ð¤·¡¢ËÜ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÀª¤¤¤Èµ±¤¡×¤ò¾Ã¤µ¤Ì¤¿¤á¤Ë¡¢½¤Àµ¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤è¤¦¡£Ì¤½Ï¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë»Ä¤·¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½¤Àµ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î¤ß¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢À¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æó½½¿ôÇ¯Á°¤Î»ä¤È¡¢¸½ºß¤Î»ä¤¬¶¦Æ±¼¹É®¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºî²È¤ÎÁÏºî¤Îµ°À×¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¿À¤ÎÄ³¡¢Éñ¤¦²Ì¤Æ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥«¥¿¥¼¥ê¥à¡Ê¹ßËâ»Î¡Ë¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¸¥§¡¼¥É¤Ï¡¢¿À¤ÈËâÊª¡¢¸÷¤È°Ç¤¬¶¦¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¿ÀÀ»¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¶²¤í¤·¤¤À»°è¡Ò°Ç¤ÎÂç°æ¸Í¡Ó¤Ç¡¢ËâÊª¤«¤éÀ»¤Ê¤ëÄ³¤ò¼é¤ëÌòÌÜ¤òÉé¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢¥¸¥§¡¼¥É¤ÎÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¾¯½÷¡¦¥ë¥¯¥é¥ó¤¬¡¢À»¤Ê¤ëÄ³¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡ÒÍ½Ãû¤Îµ´²Ð¡Ó¤Ë¿¨¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¡£Â¾¤Î¥«¥¿¥¼¥ê¥à¤¿¤Á¤È°ã¤¤¡¢¤Ê¤¼¤«¡¢¡ÒÍ½Ãû¤Îµ´²Ð¡Ó¤Ë·ã¤·¤¯È¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ë¥¯¥é¥ó¤Ï¡¢À»°è¤ò¼é¤ë¼Ô¤Î¤Ê¤«¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥ë¥¯¥é¥ó¤È¡¢¥ë¥¯¥é¥ó¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¸¥§¡¼¥É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÁÔÂç¤ÇÊ£»¨¤Ê±¿Ì¿¤Î»å¤ËÍí¤á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡üÃø¼Ô¾Ò²ð
¾å¶¶ºÚÊæ»Ò
ºî²È¡¦ÀîÂ¼³Ø±à½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£
1989Ç¯¤Ë¡ØÀºÎî¤ÎÌÚ¡Ù¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ìî´Ö»ùÆ¸Ê¸·Ý¿·¿Í¾Þ¡¢»º·Ð»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØÀºÎî¤Î¼é¤ê¿Í¡Ù¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡Ö¼é¤ê¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢Ìî´Ö»ùÆ¸Ê¸·Ý¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¸ÑÅ«¤Î¤«¤Ê¤¿¡Ù¡¢¡Ø½Ã¤ÎÁÕ¼Ô µ¡Á¸¡Ù¡¢¡Ø½Ã¤ÎÁÕ¼Ô¡¡³°ÅÁ¡¡ÑëÆá¡Ù¡¢ËÜ²°Âç¾Þ¤ÈÆüËÜ°åÎÅ¾®ÀâÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¼¯¤Î²¦¡Ù¡¢¡Ø¹á·¯¡Ù¤Û¤«Ãø½ñÂ¿¿ô¡£2009Ç¯¤Ë±Ñ¸ìÈÇ¡ØÀºÎî¤Î¼é¤ê¿Í¡Ù¤ÇÊÆ¹ñ¿Þ½ñ´Û¶¨²ñ¥Ð¥Á¥§¥ë¥À¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2014Ç¯¤Ë¡Ö»ùÆ¸Ê¸³Ø¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹ñºÝ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¾Þºî²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¤Ë±Ñ¸ìÈÇ¡Ø½Ã¤ÎÁÕ¼Ô¡Ù¤ÇÊÆ¹ñ¿Þ½ñ´Û¶¨²ñ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦L¡¦¥×¥ê¥ó¥Ä¾Þ¥ª¥Ê¡¼¡¢¥Ð¥Á¥§¥ë¥À¡¼¾Þ¥ª¥Ê¡¼¤ËÁª½Ð¡£2023Ç¯¤Ë¡Ö¼é¤ê¿Í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸¸Ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2024Ç¯¤ËµÆÃÓ´²¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
