寒い日には、あったかとろ～り「豚肉とかぶのクリームシチュー」はいかがですか？
寒い冬には、あったかいシチューが恋しくなりますね。
今回は『きょうの料理』2月号より、大庭英子さんの「豚肉とかぶのクリームシチュー」と、さっぱりとしてシチューによく合う「りんごとセロリのサラダ」をご紹介します。
シチューは小麦粉とバターを混ぜ合わせたブールマニエで、手軽にとろみをつけるレシピです。ぜひおためしを！
豚肉とかぶのクリームシチュー
かぶのやさしい甘みを生かしたシチュー。
豚肉からうまみが出るので、スープの素は必要ありません。
豚こま切れ肉…150g
かぶ…3コ（270g）
かぶの葉…50g
しめじ…1パック（100g）
たまねぎ…（小）1/2コ（60g）
牛乳…カップ1と1/2
ブールマニエ
バター・小麦粉…各大さじ1と1/2
●塩・こしょう・サラダ油・バター
◎500kcal ◎塩分2.4g ◎25分
1 豚肉は塩・こしょう各少々をふる。かぶは茎を3㎝残して葉を切り落とし、皮をむいて四つ割りにし、葉は3㎝長さに切る。しめじは根元を除き、3～4本ずつくらいにほぐす。たまねぎはみじん切りにする。
2 フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱して豚肉を炒め、肉の色が変わったら取り出す。フライパンにバター大さじ1を入れて溶かし、たまねぎを加えて炒め、しんなりとしたらしめじを加えて炒める。かぶを加えてサッと炒め、豚肉を戻し入れて、水カップ1/2を加える。
3 煮立ったら弱めの中火にしてアクを取り、塩小さじ1/2、こしょう少々を加え、ふたをして10分間ほど煮る。小さめのボウルにブールマニエの材料を入れ、フォークでバターをつぶすようにしてしっかり混ぜ合わせる。
4 かぶの葉を加えて2分間煮る。牛乳を加え、煮立ってきたらやや火を弱め、ブールマニエを加えて混ぜ合わせ、とろみをつける。ブールマニエは水溶き片栗粉のようなもの
ブールマニエは同量のバターと小麦粉を混ぜたもの。具材をしっかり煮たあと、仕上げに加えるので、水溶き片栗粉感覚で使えて手軽です。小麦粉がダマになりにくく、バターのコクでおいしくとろみがつけられます。
＼シチューに合う／
りんごとセロリのサラダ
りんごとセロリのサラダ
食感と香りのよい、爽やかな組み合わせ。材料（2～3人分）
りんご…1/2コ（150g）
セロリ（軸の柔らかい部分）…80g
セロリの葉（ちぎる）…少々
フレンチドレッシング（下記参照）…大さじ2
◎80kcal ◎塩分0.2g ◎5分
※フレンチドレッシングは市販のものでよい。オリーブ油カップ1/2、白ワインビネガー（または酢）カップ1/4、塩小さじ1/2、こしょう少々を混ぜたものでも。
りんごはよく洗い、皮付きのまま芯を除いて1㎝角に切る。セロリは1㎝角に切る。ボウルにフレンチドレッシング、りんご、セロリ、セロリの葉を入れてあえる。教えてくれた人
大庭英子（おおば・えいこ）
料理研究家。理にかなった調理方法で、誰にでもつくりやすいレシピに定評がある。素材の持ち味を生かした料理が人気。
■NHKテキスト『きょうの料理』2026年2月号より抜粋
■撮影・福尾美雪／スタイリング・朴 玲愛