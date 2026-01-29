寒い日には、あったかとろ～り「豚肉とかぶのクリームシチュー」はいかがですか？

寒い冬には、あったかいシチューが恋しくなりますね。

今回は『きょうの料理』2月号より、大庭英子さんの「豚肉とかぶのクリームシチュー」と、さっぱりとしてシチューによく合う「りんごとセロリのサラダ」をご紹介します。

シチューは小麦粉とバターを混ぜ合わせたブールマニエで、手軽にとろみをつけるレシピです。ぜひおためしを！

『きょうの料理』2月号より

豚肉とかぶのクリームシチュー

かぶのやさしい甘みを生かしたシチュー。

豚肉からうまみが出るので、スープの素は必要ありません。

材料（2人分）

豚こま切れ肉…150g

かぶ…3コ（270g）

かぶの葉…50g

しめじ…1パック（100g）

たまねぎ…（小）1/2コ（60g）

牛乳…カップ1と1/2

ブールマニエ

バター・小麦粉…各大さじ1と1/2

●塩・こしょう・サラダ油・バター



◎500kcal ◎塩分2.4g ◎25分

1 豚肉は塩・こしょう各少々をふる。かぶは茎を3㎝残して葉を切り落とし、皮をむいて四つ割りにし、葉は3㎝長さに切る。しめじは根元を除き、3～4本ずつくらいにほぐす。たまねぎはみじん切りにする。

2 フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱して豚肉を炒め、肉の色が変わったら取り出す。フライパンにバター大さじ1を入れて溶かし、たまねぎを加えて炒め、しんなりとしたらしめじを加えて炒める。かぶを加えてサッと炒め、豚肉を戻し入れて、水カップ1/2を加える。

3 煮立ったら弱めの中火にしてアクを取り、塩小さじ1/2、こしょう少々を加え、ふたをして10分間ほど煮る。小さめのボウルにブールマニエの材料を入れ、フォークでバターをつぶすようにしてしっかり混ぜ合わせる。

4 かぶの葉を加えて2分間煮る。牛乳を加え、煮立ってきたらやや火を弱め、ブールマニエを加えて混ぜ合わせ、とろみをつける。

ブールマニエは水溶き片栗粉のようなもの

ブールマニエは同量のバターと小麦粉を混ぜたもの。具材をしっかり煮たあと、仕上げに加えるので、水溶き片栗粉感覚で使えて手軽です。小麦粉がダマになりにくく、バターのコクでおいしくとろみがつけられます。

＼シチューに合う／

りんごとセロリのサラダ

食感と香りのよい、爽やかな組み合わせ。

材料（2～3人分）

りんご…1/2コ（150g）

セロリ（軸の柔らかい部分）…80g

セロリの葉（ちぎる）…少々

フレンチドレッシング（下記参照）…大さじ2



◎80kcal ◎塩分0.2g ◎5分

※フレンチドレッシングは市販のものでよい。オリーブ油カップ1/2、白ワインビネガー（または酢）カップ1/4、塩小さじ1/2、こしょう少々を混ぜたものでも。

りんごはよく洗い、皮付きのまま芯を除いて1㎝角に切る。セロリは1㎝角に切る。ボウルにフレンチドレッシング、りんご、セロリ、セロリの葉を入れてあえる。

教えてくれた人

大庭英子（おおば・えいこ）

料理研究家。理にかなった調理方法で、誰にでもつくりやすいレシピに定評がある。素材の持ち味を生かした料理が人気。

