Âè42²ó¡Ö²¬»³¡×ÅíÂÀÏºÅÁÀâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÔ»Ô¤ÎËÜÃª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊËÜ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ú¤¢¤ÎÄ®¤ÎËÜÃª¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2026Ç¯2·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤¢¤Î¡ÈÅíÂÀÏºÅÁÀâ¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö²¬»³¸©¡×¡£È÷Á°¾Æ¤äÁÒÉß¤Ï¤ê¤³¤Ê¤É¤Î¹©·ÝÉÊ¤ä¡¢¤Þ¤Ä¤ê¤º¤·¡¢¤µ¤Ð¤º¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢¤½¤·¤Æ²¬»³»°Âç¤À¤ó¤¸¤êº×¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÚÃÏ¤À¡£¤½¤ó¤Ê²¬»³¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎËÜÃª¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤«¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±ÇÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¢£ÁÒÉß¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¡¡·Ê»³½ÕË¨¤µ¤ó
Ì¾ºî¤È¤·¤ÆÀ¤¤Ë»Ä¤ë¾®Àâ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Î²þ¹ÆÀ×¤ä¹»Àµºþ¤ê¤Ø¤Î¼êÆþ¤ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÖÌ¾ºî¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¸¶¹Æ¤äÅö»þ¤Î½ÐÍè»ö¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¡¢¾®Àâ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡×
ÃæÉô¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÎ¹¿Í¤ÎÎ¹¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë³¨ËÜ¡£¿Í¤Î±Ä¤ß¤ä¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤ò»×¤¦Â¸Ê¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¡Ö¤³¤Î³¨ËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤Ê¸»ú¤¬¤Ê¤¯¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿ÆÉ¤ßÊý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÄ¯¤á¤ë¤â¤è¤·¡¢¿Í¡¹¤Î²ñÏÃ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£ÁÛÁü¤ò¹¤²¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡×
»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢È¾¡È¶ô¼ï¡Ê¥°¡¼¥ë¡Ë¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡£ÀäË¾¤Î²Ì¤Æ¤ËÂÔ¤Ä¤â¤Î¤È¤Ï¡© ¡ÖÆÍÁ³¡¢ºòÆü¤Þ¤Ç¤ÈÆü¾ï¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤é¡© ·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºî²è¤ÈÆÈÆÃ¤ÊÂæ»ì¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡ÎÁÒÉß¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ï¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÁÒÉß¥¢¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë
¢©710-0054 ÁÒÉß»ÔËÜÄ®7-2¡¡
☎086-422-0011¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡
HP¡§https://www.ivysquare.co.jp
ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÁÒÉßËÂÀÓ½ê¡Ê¸½¡§¥¯¥é¥Ü¥¦¡ËÈ¯¾Í¹©¾ì¤Î³°´Ñ¤äÎ©ÌÚ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÊÝÂ¸¤·ºÆÍøÍÑ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Ê¸²½»ÜÀß¤òÊ»¤»»ý¤ÄÊ£¹çÊ¸²½»ÜÀß¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µìÁÒÉßËÂÀÓ½ê¤¬ÆüËÜ¤Î»º¶È¶áÂå²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È»þ¤ÎËÂÀÓ¹©¾ì¤Î·úÊª·²¤¬¡Ö¶áÂå²½»º¶È°ä»º¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¢£²¬»³¾ë¤Î³§¤µ¤ó
¸½ÂåÇÐ¶ç³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÇÐ¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤è¤ë¡¢Âè»°¶ç½¸¡£°Â°×¤ÊÍý²ò¤ä¶¦´¶¤òÄ·¤ÍÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë¡Ö²ò¼á¤¹¤ë´î¤Ó¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÐ¶ç¤Ð¤«¤ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ò¤ÈºîÉÊ¤Ï¤¿¤Ã¤¿17²»¡£¤À¤±¤É¡¢Æü¾ï¤«¤é¾¯¤·±ó¤¯¤Æ¿·¤·¤¤À¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
Í§¿Í¤Î»à¸å¡¢¡Ò»ä¡Ó¤Î¤â¤È¤ËÍ§¿Í¤ÎºÊ¤¬°äÉÊ²ó¼ý¤Î¤¿¤áË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤Î¤Ê¤«¡¢À¸¤È»à¤Î¶³¦¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡ÊÉ½Âêºî¡Ë¡£¡Ö¤¢¤é¤¹¤¸¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ä¥é¥¤¡ª ÉÔ»×µÄ¤Ê¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤äÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
º¾µ½»Õ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÃæÇ¯Æó¿ÍÁÈ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òµ¡¤ËÆ±µï¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÂ¾¿ÍÆ±»Î¤Î²ÈÂ²¤¬´°À®¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¤ÉÆÉ¤à¤ÈÇ¼ÆÀ¡£Á°È¾¤Î½Å¸ü¤µ¤È¸åÈ¾¤ÎÄË²÷¤µ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Î²¬»³¾ë¡Ï
¢©700-0823 ²¬»³»ÔËÌ¶è´Ý¤ÎÆâ2-3-1¡¡
☎086-225-2096¡¡
HP¡§https://okayama-castle.jp
±§´îÂ¿½¨²È¤Ë¤è¤êÃÛ¾ë¡£1966Ç¯¡¢²¬»³»ÔÌ±¤é¤Î´óÉÕ¶â¤Ë¤è¤êºÆ·ú¡£ÆâÉô¤Ï»ñÎÁ´Û»ÜÀß¤Ç¡¢¿ï»þ»ñÎÁ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤¤³°´Ñ¡¢¶âÇó¤Î´¤¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö±¨¾ë¡Ê¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÌ¾¤¬¤¢¤ë¡£
¢£Âç¸¶Èþ½Ñ´Û¤Î³§¤µ¤ó
µð¾¢¥ë¥½¡¼¤ÎÌ¾²è¡ÖÌ´¡×¤Ë¹ó»÷¤·¤¿³¨¤ò½ä¤ê¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î´ÕÄêÌò¤¬¿¿´æ¤òÃµ¤ë¡£Âè25²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÈþ½Ñ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î°ì¿Í¤¬Æ¯¤¯¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Âç¸¶Èþ½Ñ´Û¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤ÒÈþ½Ñ´Û¤ËÍè¤ëÁ°¤Ç¤â¸å¤Ç¤â¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
À¾ÍÎ³¨²è¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¨¡¡£¤½¤Î±£¤µ¤ì¤¿°ÕÌ£¤ä°Õ¿Þ¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¾ÍÎ³¨²è¤ÎÀ¤³¦¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¡£¡ÖÂç¸¶Èþ½Ñ´Û¤ÎÁ°´ÛÄ¹¤Ç¤¢¤ë¹â³¬ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡¢À¾ÍÎÈþ½Ñ»ËÆþÌç¤ÎÂçÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£¥«¥é¡¼ÈÇ¤Ï³¨²è¤ä»²¹Í¿ÞÈÇ¤â¸«¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤ËÈþ²½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê°õ¾ÝÇÉ¤Î³¨²è¡£¤½¤ì¤é¤ò¡Ö¤ª¶â¡×¤ä¡Ö½÷À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ó¥¢¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²ò¤Ä¾¤·¡¢¿·¤·¤¤¸«Êý¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£¡ÖÂç¸¶Èþ½Ñ´Û¤Î¸½´ÛÄ¹¤Ë¤è¤ë¡¢°õ¾ÝÇÉ¥Õ¥¡¥óÉ¬ÆÉ¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£ºî²È¤Î¿ÍÊªÁü¤ä¿ÍÀ¸¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Î¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡©¡×
¡Î¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂç¸¶·Ý½ÑºâÃÄ¡¡Âç¸¶Èþ½Ñ´Û¡Ï
¢©710-8575 ÁÒÉß»ÔÃæ±û1-1-15¡¡
☎086-422-0005¡¡
HP¡§https://www.ohara.or.jp
ÁÒÉß¤ò´ðÈ×¤ËÉý¹¤¯³èÌö¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦Âç¸¶Â¹»°Ïº¤¬¡¢Á°Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿²è²È¡¦»ùÅç¸×¼¡Ïº¤òµÇ°¤·¤Æ1930Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÎÀ¾ÍÎÈþ½ÑÃæ¿´¤Î»äÎ©Èþ½Ñ´Û¡£À¾ÍÎ¡¦ÆüËÜ¤Î¶áÂå¤«¤é¸½Âå¤ÎÈþ½Ñ¡¢Ì±éº±¿Æ°¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿ºî²È¤¿¤Á¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½êÂ¢¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¶µ°éÉáµÚ³èÆ°¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¡¢21À¤µª¤ËÀ¸¤¤ÆÌöÆ°¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥í¥¦¤ÊËÜ²°¡¡Å¹¼ç¡¡¾®ÁÒ¤ß¤æ¤¤µ¤ó
¼å¤µ¤È¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡© ¼å¤µ¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Îºß¤êÊý¤òÃµ¤ë¡£¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤³¤½¡¢¿¿¤ÎË¤«¤µ¤¬Àø¤à¡£Â»ÆÀ¤ä¸úÎ¨¤À¤±¤Ç¤ÏÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤À¤³¦¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÈÃÎ·Ã¤ËËþ¤Á¤¿ËÜ¡×
ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¢±«¿å¤Î¤í²á¡¢¥¬¥¹ÉÔÍ×¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡Ä¡Ä¡£Àþ¤Ë¤â´É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«µë¼«Â¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¾®²°¤Å¤¯¤ê¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤³¤³¤Ë¡£¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤éÌû¤·¤â¤¦¡£µÈÅÄËÒ¾ì¤ÎÈþÌ£¤Ê¤ë¥Á¡¼¥º¤Ï²¢À¹¤ÊÃµµá¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤Î¼ê¤Çºî¤é¤ì¤ë¡£ÆÉ¤à¤È¼ê¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
¿©¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃø¼Ô¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¡¢½é¤Î¼«ÅÁÅª¿ïÉ®½¸¡£ÂçÊ¸»ú¤ÎÎò»Ë¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÌ¯Ì£¡£ÆâÅÄÉ´輭¤ÈÂç¼êñ½Æ¬¡£¹ë±«ÈïºÒÃÏ¤Ç¤Î¿æ¤¤À¤·¡£²¬»³¤ÎÅÚÃÏ¤È¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤¬¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×
¡Î¥¹¥í¥¦¤ÊËÜ²°¡Ï
¢©700-0807 ²¬»³»ÔËÌ¶èÆîÊý2-9-7¡¡
☎086-207-2182¡¡
HP¡§http://slowbooks.jp
²¬»³±Ø¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ë»Ä¤ëÌÚÂ¤Ä¹²°¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢2015Ç¯³«¶È¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤òÌû¤·¤à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³¨ËÜ¤äÍÍ¡¹¤Ê½ñÀÒ¤ò°·¤¦¡£ÆÉ½ñ²ñ¤ä¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¿ï»þ³«ºÅ¡£Ëè·î°ìºý³¨ËÜ¤¬ÆÏ¤¯¡Ö³¨ËÜÊØ¡×¤¬¿Íµ¤¡£
¢£451¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡Å¹¼ç¡¡º¬ÌÚ·ÄÂÀÏº¤µ¤ó
¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÆüÃæÁö¤ê²ó¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¤Ê¤¼¤½¤ó¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¤Î¤«¡¢°ìËç¤Î³¨¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤Ò¤â¤È¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤Êª¸ì¤¬¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¤ª¤«¤ì¤¿¼Ö°Ø»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç°ìÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ô¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë³¨ËÜ¤Ç¤¹¡×
Î¾¿Æ¤È¤È¤â¤Ë³¤¤òË¬¤ì¤¿¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤Â±¤Î¤¤¤ëËÁ¸±¤ÎÀ¤³¦¡£»Ò¤É¤â¤Î¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÎË¤«¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¡£¡Öµ¨Àá³°¤ì¤Î³¤´ß¤òÎ¾¿Æ¤ÈÌ¼¡¦¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¤¬Ë¬¤ì¡¢³¤Â±¤ÎÊª¸ì¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢³¨ËÜ¤Î¡È³¨¡É¤òÆÉ¤à¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
½¸ÃÄ¼«·è¡¢Âç¶õ½±¡¢ÁÂ³«¡Ä¡Ä¡£²ÆìÀï¤ÎÄË¤ß¤ò¾¯Ç¯¤ÎÌÜÀþ¤ÇÄÖ¤ë¡¢´¶ÎÞ¤Î¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡£¡Ö²¬»³»Ô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè33²óÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî¡£ÇÔÀï¸å¤Î²Æì¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ë¤³¤½ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡Î451¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ï
¢©706-0222 ¶ÌÌî»ÔÈ¬ÉÍÄ®¸«ÀÐ1607-5¡¡
☎0863-51-2920¡¡
HP¡§https://www.451books.com
ÆÉ¤ó¤Ç¡¢¸«¤Æ¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿ËÜ¤ò°·¤¦½ñÅ¹¡£ÍÎ½ñ¤ä»¨²ß¡¢DVD¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤â°·¤¦¡£Å¹ÊÞ¤Ï¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤È¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î2ËÜÎ©¤Æ¡£Å¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤â½ê»ý¤¹¤ë¤³¤È¤â»×¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÊ²½ñ¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ì¥¤¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥Ù¥ê¤ÎSF¾®Àâ¡Ø²Ú»á451ÅÙ¡Ù¤«¤é¡£ËÜ¤ò°·¤¤¡¢ËÜÌµ¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢²°¹æ¤Ë°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤ÎÄ®¤ÈËÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¥ì¥³¥ì
¡¡²¬»³¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëºî²È¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¾®Àâ²È¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â²¬»³½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·³èÌö¤¹¤ë´ä°æ»ÖËã»Ò¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤À¤í¤¦¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¤Ü¤Ã¤±¤¨¡¢¤¤ç¤¦¤Æ¤¨¡Ù¤ä¡Ø²¬»³½÷¡Ù¤Ê¤É¡¢²¬»³¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°ø½¬¤òÉÁ¤«¤»¤¿¤é±¦¤Ë½Ð¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Îºî²È¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÇ¥¿±¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢°Ê¹ß¡¢Èþ¤·¤µ¤È»Ä¹ó¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëºîÉÊ¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾®ÀîÍÎ»Ò¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ø¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤¢¤µ¤Î¤¢¤Ä¤³¡¢¡ØÎ®À±¥ï¥´¥ó¡Ù¡Ø¥Ê¥¤¥Õ¡Ù¤Î½Å¾¾À¶¤Ê¤É¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤«¤ÎÊ¸¹ë¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤â²¬»³¤Ë¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢²¬»³»Ô¤Ë¤Ï¡ÖÞûÀÐ¥í¡¼¥É¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥¬²È¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ØNARUTO -¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤Î´ßËÜÀÆ»Ë¡¢¡ØÍ´×¶æ³ÚÉô¡Ù¤Î°ì¾ò¤æ¤«¤ê¡¢¡ØTo LOVE¤ë-¤È¤é¤Ö¤ë-¡Ù¤ÎÌð¿á·òÂÀÏ¯¡¢¡Ø¶â¤Î¹ñ ¿å¤Î¹ñ¡Ù¤Î´äËÜ¥Ê¥ª¤Ê¤É¡¢ï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¹ñÌ±Åª¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Ê¥ë¥È¡Ù¤Î±Æ¶Á¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²áµî¤Ë¤ÏÄÅ»³¾ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥é¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¡£³Î¤«¤ËÇ¦¼Ô¤È¾ëìæ¤ÎÁêÀ¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²¬»³¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£º£¸å¤â¤¤Ã¤È¡¢¿Íµ¤ºî²È¤¬Â³¡¹À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡¦Ê¸¡§¥¤¥¬¥é¥·¥À¥¤¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§ÀéÌî¥¨¡¼
¤³¤Îµ»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
