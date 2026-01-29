Dream Shizuka、祖父母との3ショット公開「どことなく似てる」「素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】Dream Shizukaが1月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖父母との3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳LDHアーティスト「どことなく似てる」亡き祖父母との3ショット
Dream Shizukaは「今日はおじいちゃんの誕生日 実は私のじいちゃん、ばあちゃん、お母さんはみんな1月生まれ」と投稿。「じいちゃんはだいぶ前に亡くなってばあちゃんも亡くなってもう2人には会えないんだけどじいちゃんはお父さんのかわりに厳しくもあり優しくもずっと見守ってくれてた」「大阪でDreamのリリースイベントにサプライズで来てくれた時びっくりと嬉しさで号泣した思い出がある」と振り返った。
投稿には「これはいつかのお正月にお母さんが撮ってくれた写真」と祖父母と並んだ3ショットが添えられ、「心細い時とかこの日の写真を見て元気をもらってます」とつづった。
この投稿に、ファンからは「どことなく似てる」「素敵」「温かい」「エピソード泣ける」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳LDHアーティスト「どことなく似てる」亡き祖父母との3ショット
◆Dream Shizuka、祖父母への感謝を綴る
Dream Shizukaは「今日はおじいちゃんの誕生日 実は私のじいちゃん、ばあちゃん、お母さんはみんな1月生まれ」と投稿。「じいちゃんはだいぶ前に亡くなってばあちゃんも亡くなってもう2人には会えないんだけどじいちゃんはお父さんのかわりに厳しくもあり優しくもずっと見守ってくれてた」「大阪でDreamのリリースイベントにサプライズで来てくれた時びっくりと嬉しさで号泣した思い出がある」と振り返った。
◆Dream Shizukaの家族ショットに反響
この投稿に、ファンからは「どことなく似てる」「素敵」「温かい」「エピソード泣ける」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】