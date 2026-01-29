藤田みりあ、美脚全開の全身ショットが話題「スタイル良すぎ」「可愛くて見惚れる」
【モデルプレス＝2026/01/29】モデルでインフルエンサーの藤田みりあが1月27日、自身のInstagramを更新。コートスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】27歳美人モデル「スタイル良すぎ」話題の美脚スラリ全身ショット
藤田は「毎年楽しみにしているパレスホテルの苺パフェ」とつづり、写真を投稿。苺がふんだんにあしらわれたパフェを前ににっこり笑う写真を公開したほか、自身の全身ショットを複数枚披露した。グレーのケープ付きミニ丈コートを着用しており、コートの裾からは美しい脚がスラリとのびている。
この投稿に「スタイル良すぎ」「可愛くて見惚れる」「グレーのコート似合ってる」「にっこりが素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳美人モデル「スタイル良すぎ」話題の美脚スラリ全身ショット
◆藤田みりあ、コートからスラリ美脚披露
藤田は「毎年楽しみにしているパレスホテルの苺パフェ」とつづり、写真を投稿。苺がふんだんにあしらわれたパフェを前ににっこり笑う写真を公開したほか、自身の全身ショットを複数枚披露した。グレーのケープ付きミニ丈コートを着用しており、コートの裾からは美しい脚がスラリとのびている。
◆藤田みりあの投稿に反響
この投稿に「スタイル良すぎ」「可愛くて見惚れる」「グレーのコート似合ってる」「にっこりが素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】