ÅÏî´½í¤Î½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢AudibleÈÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È Á´ÊÔ¤òËÜ¿Í¤¬Ï¯ÆÉ¡Ö¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÚÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/29¡Û¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤Î½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¡Ê2025Ç¯1·î¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤ÎAudible¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ö¥ë¡ËÈÇ¤¬¡¢1·î29Æü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢¥ß¥¹·ÄØæ½Ð¾ì¡¦Âç³Ø»þÂå¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¤ÎAudibleÈÇ¤Ï¡¢Á´ÊÔ¤òÅÏî´ËÜ¿Í¤¬Ï¯ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤Þ¤¨¤¬¤¡×¡Ö¤¢¤È¤¬¤¡×Âå¤ï¤ê¤Î¡Ö¤Þ¤¨¤è¤ß¡×¡Ö¤¢¤È¤è¤ß¡×¤â¤½¤ì¤¾¤ì¿·µ¬¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±½ñ¤ÏºòÇ¯1·î¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤äPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¡¢¸½ºß¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Audible¤ÏAmazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÜÆ°Ãæ¤äºî¶ÈÃæ¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡ÈÄ°¤¯ÆÉ½ñ¡É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¡¢Audible¤µ¤ó¤è¤ê¤ªÏÃ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤³¤ÎËÜ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤¤¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÃý¤êÊý¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤»¤º¡¢ËÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¾õ¶·¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÂ§¤Ã¤¿ÆÉ¤ßÊý¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤è¤ê´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤È¤·¤ÆÆÉ¤ß¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤½ñ¤¸ÀÍÕ¤È¡¢²»À¼¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÊ¹¤¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Î°ã¤¤¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡¢¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÀ¤é¤ì¤¿¼ýÏ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÇ¯Á°¡¢»ä¤Ï¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¤ò¡¢²¿¤Ò¤È¤Ä±³µ¶¤ê¤Ê¤¯½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Æ¨¤²±£¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÏÆ±ºî¤ò´Þ¤á2ºý¤Î½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤Û¤«¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖREAL VALUE¡×Æâ¤ÎÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¼êÏÓ¤âÈ¯´ø¡£2025Ç¯12·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖREAL VALUE AWARD 2025¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥óMC¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¹â¤¤ÂÐ±þÎÏ¤ò¤ß¤»¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
