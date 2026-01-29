冬の新作「ビッグマウスホワイト」/カマンベールとにんにくが効いたホワイトチーズソース×まろやかなゴーダチーズを使用【バーガーキング】

バーガーキングは、“ビッグマウス”シリーズの新作2品『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』『チキン&ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』を、2026年1月30日から期間限定で新発売する。

いずれも、カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」とまろやかな味わいのゴーダチーズを使用している。

【すべての画像はこちら】ジューシーチキン×ホワイトチーズソースの『チキン&ビーフ』も

◆『ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』

価格:単品1,290円、セット1,590円(各税込)

直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚と、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソースとケチャップ、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ねた。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」を合わせ、冬に食べたい本格大型バーガーに仕立てている。

◆『チキン&ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー』

価格:単品1,140円、セット1,440円(各税込)

直火焼きの100%ビーフパティと、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、アクセントのピクルス、クリーミーなマヨソース、まろやかな味わいのゴーダチーズスライスを2枚重ねた。カマンベールのコクとにんにくの旨味が濃厚な「ホワイトチーズソース」を合わせ、ビーフとチキンを贅沢に楽しめる本格大型バーガーに仕立てている。

※セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となる。

※東京競馬場店/栂池雪の広場店/京都競馬場店では販売しない。

【すべての画像はこちら】ジューシーチキン×ホワイトチーズソースの『チキン&ビーフ』も