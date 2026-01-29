【Ultra Scale AAAヴンダー（組み立て済完成品Ver.）】 9月 発売予定 価格：78,100円 完全受注生産品

海外のホビーメーカー「星環重工」は、塗装済み完成品プラモデル「Ultra Scale AAAヴンダー（組み立て済完成品Ver.）」を9月に発売する。価格は78,100円。

本製品は、映画「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する「AAAヴンダー」を、星環重工が手掛けるハイエンド塗装済完成品プラキットとして商品化するもの。

アニメ設定をもとに、艦体各部の色調・シャドウ・マーキングを徹底再現し、深みのある質感とリアリティを追求し、複雑な艦体構造を生かした多層的な塗装表現により、光の反射や陰影までも緻密に描き出し、まるで劇中の「AAAヴンダー」がそのまま現実に出現したかのような存在感を放つ。

磁石で着脱可能なレールガンやレーダーパーツ、点灯・呼吸点滅など多彩な発光演出を備えたLEDモジュールを搭載しており、細部まで仕上げられた塗装とギミックが融合し、静と動の両面から艦の魅力を際立たせる。

塗装完成品版では、金属製の艦船ネームプレートに加え、塗装済みの「エヴァンゲリオン 正規実用型（ヴィレ仕様）8号機β」および「正規実用型改2号機γ」を同梱しており、さらに、レーザー刻印で「AAAヴンダー」の艦影を描いたクリアブロックも付属し、特典ディスプレイとしてコレクション性を高めている。

「Ultra Scale AAAヴンダー（組み立て済完成品Ver.）」

仕様：塗装組立済プラキット スケール：ノンスケール サイズ：全長 約1030mm 素材：ABS、PVC、磁石、金属、プリント基板

(C)カラー

※画像はCGによるイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。