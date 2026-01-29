【1/24スコープドッグ用ハイディテール スカート・アーマーキット】 ワンフェス2026冬にて先行販売 価格：4,400円 ※組立にはウェーブの「1/24 スコープドッグ」が必要

RCベルグは2月8日に開催されるワンダーフェスティバル冬にて、レジンキット「1/24スコープドッグ用ハイディテール スカート・アーマーキット」を先行販売する。価格は4,400円。本商品はウェーブの「1/24 スコープドッグ」向けパーツであり、同キットに取り付けるものだ。

「1/24スコープドッグ用ハイディテール スカート・アーマーキット」は造形師・小松原博之氏が提案する「装甲のリアリティ」がテーマ。最大の見せ場は、普段は隠れてしまう「アーマー裏面」だ。

兵器としての装甲がいかに工業製品として生産され、どのような構造で成り立っているのか。小松原氏が独自の視点で徹底考察し、緻密なディテールへと昇華させたという。表面は、その裏面構造と整合性を取るためにリベット位置を一部変更。しかし、キット全体の雰囲気を損なわないよう細心の配慮を施しており、既存のスコープドッグ・バリエーション機にも幅広く使用できる。

成形色はウェーブ製キットの色味に合わせた「グリーン」のカラーレジンを採用。未塗装の「簡単仕上げ」でも、圧倒的な情報量を追加することが可能だという。

パーツを使用した作例

わかりやすくベージュパーツを使用。製品では緑のレジンとなる

(C)サンライズ