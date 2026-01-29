【漢堡】はなんて読む？1度は行ってみたい都市！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「漢堡」はなんて読む？ 漢堡は、ある有名な都市の名前です。 「漢」が入っていますが、中国の都市名ではありません。 なんと読むかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ハンブルク」でした！ 「堡」は保の下に土と書き、土などで造った小さな城という意味を持ちます。 ハンブルクは、ハンバーグの名前の由来となったドイツの都市です。 ハンブルクという名前には「湾の城」という意味があります。 古くからの貿易港で、倉庫街は世界遺産に登録されているのだそう。 美術館などの文化施設が多く配置されている地区もあるため、歴史や文化が好きな方におすすめです。 長期休暇などに、ぜひ観光してみたいですね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部