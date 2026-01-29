お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が、お笑いコンビ・ペナルティのワッキーからの誕生日プレゼントを公開した。

２９日までに自身のインスタグラムを更新した庄司。「ペナルティワッキーさんから誕生日プレゼント頂きました。実はワッキーさんは誕生日の人に名前と年齢がプリントされているオリジナルTシャツを贈るおじさんなんです。」と紹介。

「ＴＯＭＯＨＡＲＵ５０ ＭＩＫＩＴＹ４０ 斬新な横っ腹プリントなぜかミキティまで入れてくれてました。正式はＭＩＫＩＴＴＹみたいです…ワッキーさん、ありがとう！勝負部屋着として着させて頂きます」と貰ったＴシャツを着用するショットを披露した。

最後に「２５年前ぐらいの脇田さんと僕の写真を添えて。」とワッキーが庄司の肩を組んだ笑顔の２ショットと変顔をするワッキーの写真で投稿を締めた。

この投稿には「勝負部屋着ってなに！？笑」「ワッキーさんやる事がオシャレ過ぎる」「素敵なプレゼント」「素敵な写真とプレゼントの習慣ですね！！」「え〜〜いいなぁ」「ワッキー素敵」などの声が寄せられている。