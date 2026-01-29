明日30日にかけて、近畿は大雪となる見込みです。特に今日29日夜遅くから明日30日午前中は雪雲の流れ込みが強まって、北部を中心に積雪が急増し、普段、雪の少ない中部の平野部でも雪が積もるおそれがあります。道路や鉄道への影響も予想されるため、最新の気象情報や交通情報を確認するようにしてください。

今日29日夜〜明日30日午前中 JPCZで雪雲の流れ込み強まる

今日29日午前中の近畿は、北部を中心に断続的に雪が降り、紀伊半島でも雪雲・雨雲の流れ込む時間がありました。兵庫県や滋賀県の山沿いなど、昨日28日より大幅に積雪が増加している所もあります。





近畿では、このあとさらに寒気の流れ込みが強まり、大雪となる見込みです。今日29日は、午後も引き続き北部で雪が降りやすく、中部でも所々に雪雲・雨雲が流れ込むでしょう。特に今日29日夜遅くから明日30日昼前にかけては、日本海の風の収束帯で雪雲が帯状に発達するJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が近畿を指向し、大気の状態も非常に不安定となることから、北部を中心に雪雲の流れ込みが強まる見込みです。兵庫県北部や京都府北部、滋賀県の湖西などでは積雪が急増し、普段、雪の少ない中部平野部でも雪が積もるおそれがあります。雪雲が予想より発達したり、同じ場所に流れ込み続けた場合は、警報級の大雪となる可能性もあります。【24時間予想降雪量】29日6時〜30日6時(多い所)近畿北部山地 60センチ近畿北部平地 35センチ近畿中部山地 50センチ近畿中部平地 10センチ近畿南部山地 5センチその後、31日6時まで(多い所)近畿北部山地・中部山地 30センチ近畿北部平地 20センチ近畿中部平地 10センチ近畿南部山地 1センチ※近畿北部(兵庫県北部、京都府北部、滋賀県北部)近畿中部(大阪府、兵庫県南部、京都府南部、滋賀県南部、奈良県北部、和歌山県北部)近畿南部(奈良県南部、和歌山県南部)

交通への影響に注意

近畿では、京都府は31日(土)にかけて、兵庫県では明日30日にかけて、日本海側の道路を中心に、大雪によるリスクが高い見込みです。積雪や路面凍結に注意し、時間に余裕をもって、慎重な運転を心がけてください。雪道を走行する際は冬用タイヤを装着し、ノーマルタイヤでの走行は控えましょう。大雪となる地域では、ルートの見直しやスケジュールの変更も検討してください。鉄道も、雪で運休や遅延となる可能性があるため、お出かけ前に、最新の気象情報や道路情報を確認するようにしてください。

大雪の注意点 大渋滞・落雪・倒木など

大雪で積雪が急増すると、大渋滞や立ち往生が発生することがあります。万が一、大渋滞などに巻き込まれたときのために、防寒着やカイロ、非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレなどを車に積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪が予想される地域では、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。



積雪の多い地域では、屋根からの落雪に注意が必要です。屋根に大量の雪が積もると、雪の重みで一気に雪が滑り落ちてくることがあります。特に軒先で作業する際は頭上の状況を確認するなど十分注意してください。山沿いの急斜面では、なだれにも注意が必要です。



大雪になると、雪の重みで木が倒れたり、電線が切れたりすることがあります。雪による倒木に注意するとともに、停電への備えもしておきましょう。ビニールハウスやカーポートなどの簡易な建築物、老朽化している建物なども雪の重みで倒壊するおそれがあるため注意してください。