エッジが効き、より精悍な表情に

昨年7月にグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードでお披露目された『マセラティMCプーラ』が日本上陸を果たし、そのオープンエアモデルである『MCプーラ・チェロ』に袖ケ浦フォレストレースウェイで試乗することができた。

イタリア語で『純粋』を表す『プーラ』は、2020年にデビューしたスーパースポーツモデル、『マセラティMC20』のマイナーチェンジ版。基本的なスタイリングはMC20のそれを踏襲しているが、よく見ると数々のリファインを発見できる。



昨年7月デビューした『マセラティMCプーラ』が日本上陸。こちらはそのオープンエアモデル『チェロ』。 佐藤亮太

最大の違いはフロントエンドの処理で、カラードのパネルがグリルの下方まで伸び、葉巻型フォーミュラのノーズ風だったMC20に対し、プーラではグリルの下半分がスパッとブラックアウトされ精悍な表情に変わっている。その形状はシリーズのスペシャルモデルである『GT2ストラダーレ』に近いものになっているのである。

MC20を描き出し、MCプーラへの改変でも腕を振るったマセラティのチーフデザイナー、クラウス・ブッセ。現代のマセラティの顔ともいうべき長身の彼は、「ボディの上側はマセラティらしいラグジュアリーな雰囲気を、ブラックアウトされた下半分はパフォーマンスを狙った形状で纏めた」と述べている。

若干クラシカルな要素を含み、レーシングの歴史を汲んでいたMC20から、より現代的なエアロダイナミクスを意識したモダンなスタイリングのMCプーラへ、『MC＝マセラティ・コルセ』の最新版は正常進化を遂げていたのである。

改変というより継続、エレガントなDNA

マイナーチェンジといえば改変された箇所も気になるが、プレスリリースに機構部分の記述はなかった。生産台数が多くないスーパースポーツの常でことあるごとに改良されているはずだが、その逐一についてアナウンスがないのは『イタリア人らしい部分』という気がする。

バタフライドアを開け、『AIアクアレインボー』のMCプーラに乗り込むと、以前はレザーで覆われていたダッシュまわりがアルカンターラに変わっていた。これも今回のマイナーチェンジで変更された部分である。



MCプーラに、吉田拓生が袖ケ浦フォレストレースウェイで試乗。 佐藤亮太

スターターボタンを押して630psの『ネットゥーノ』V6を目覚めさせコースイン。最初に感じたのは、硬質なカーボンモノコックと相まってアシがよく動き、その様子が手に取るようにわかることだった。

標準の『GTモード』でペースを上げていくと、わりとすぐロールやピッチの収まりが悪くなってきたので『スポーツモード』に切り替える。するとスタビリティが増し、変速が素早くなり、快適なハイスピードドライビングが楽しめるようになった。

以前、同じ袖ケ浦でMC20チェロをドライブしたときよりも、ステアリングの中立付近が引き締まり、フロントからのフィードバックが増えているように感じられた。その結果として、特に緊張することなくペースを上げてドライビングが楽しめる。

卓越したスペックを目にすると構えてしまいがちだが、MCプーラになってもマセラティらしくエレガントでユーザーフレンドリーなキャラクターは不変なのだ。

コルサもいいけれど、真価はGTにあり

せっかくのサーキット試乗なので『コルサモード』を選び、滑りはじめるあたりまでペースを上げてみたのだが、その際の挙動も見事だった。

ハンドリングは弱アンダーでピタッと安定しており、突然フロントタイヤが喰ってスナップするようなことがない。中速コーナーの進入で少しスロットルを戻すとジワッとリアが流れ、ゼロカウンターの領域でほど良いコーナリングが楽しめる。



滑りはじめるあたりまでペースを上げてみたが、その際の挙動も見事だった。 佐藤亮太

ドライブトレインが重かったり、限界域のハンドリング特性が曖昧になりがちな屋根開きのミドシップ車では、思った以上にテールが流れることも珍しくない。だが、MCプーラ・チェロの場合は、ダラーラ設計のカーボンモノコックがサーキットレベルの速度域まで完璧にカバーしてくれているのだ。

一方のネットゥーノV6は、コルサモードではウェイストゲートを含めた音が逞しくなる。さらにスロットルも若干早開き気味になるのだが、ターボのツキの悪さは一切ない。過給エンジンでありながら11:1の高圧縮比を実現させたプレチャンバー燃焼の真価が、全回転域におけるスムーズなパワーデリバリーに効いているのである。

今回はサーキット試乗ゆえ熱い走りの話になってしまったのだが、それでもチェロの真価がグランドツーリングにある、という評価は変わらない。現代マセラティが誇る快適なスーパースポーツが、純粋な内燃機関モデルとして延命したことを素直に喜びたい。