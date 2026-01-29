『凶乱令嬢ニア・リストン』アニメ化で10月放送 PV公開で制作はKONAMI animation
小説『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』がテレビアニメ化されることが決定し、10月より放送されることが発表された。あわせてティザービジュアル＆ティザーPVが解禁となり、ニア・リストンを井上ほの花が担当する。
【動画】ホラーだろ…公開された『凶乱令嬢ニア・リストン』アニメ映像
公開されたティザービジュアルは、令嬢として美しく挨拶をするニア。その完璧な振る舞いとは裏腹に、画面には強烈な違和感が漂う…そんな彼女の生き様を感じることができる。
初のアニメーションが公開となるティザーPVは、笑顔で花畑をスキップするニアからスタート。その先には……凶暴そうなモンスターたち。そこに脇目もふらず、動じず、飛び込んでいくニア。そんな楽しく戦いに身を投じてゆく姿が描かれている。
■スタッフ
原作：南野海風（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案：刀 彼方、磁石
監督：中西基樹
助監督：瀬木日太
シリーズ構成：市川十億衛門
キャラクターデザイン：伊藤優希、土佐岡加奈
音楽：遠藤ナオキ
音響監督：菊田浩巳
アニメーション制作：KONAMI animation
■イントロダクション
「どうせなら、戦って死にたかった」かつて神殺しをも成し遂げた大英雄は、死の間際、自分を殺せるほど強い相手と出会うことを夢に見る。だが、待ち受けていたのは病弱な貴族令嬢への転生だった！？美しくも病弱な令嬢ニア・リストンとなった彼女は、第二の人生でも強者を求めて楽しく戦いに身を投じてゆく！ さらに、魔法映像（マジックビジョン）のタレント活動でも学院生活でも大暴れ！？これは、いずれ「凶乱令嬢」と呼ばれる最強お嬢様の華麗なる戦いの記録。
