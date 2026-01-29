みちょぱ、夫・大倉士門が大間で本マグロを買ってくる 港で漁師と仲良くなる「『みちょぱに食べさせたれ』と」
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの数原龍友、片寄涼太、モデルのみちょぱこと池田美優が29日、都内で行われたマクドナルド『行った気になる！N.Y.バーガーズ』新商品発表イベントに参加した。
【動画】2月4日からスタート！『行った気になる！N.Y. バーガーズ』
最近、テンションが上った瞬間を語ることに。みちょぱは「本マグロがおいしすぎた」と明かす。「きのうの話なんですけど、旦那（大倉士門）が、わざわざ大間に行って本マグロを買ってきてくれた」と明かした。
「港で漁師さんと仲良くなったらしくて。『みちょぱに食べさせたれ』と、スゴくいい本マグロの大トロ、中トロ、赤身を。まだ1度も冷凍していない、この時期の高いヤツをいただいた」という。この日は試食で新商品を食べていたが「今日のハンバーガーもおいしかったですけど、きのうの本マグロも…」と思い出して、おいしさに浸っていた。
『行った気になる！N.Y. バーガーズ』は「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」、「N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー」、「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」、朝マック限定の「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」、さらに夜マック限定の「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」の5種。2月4日から期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売する。
