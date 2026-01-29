GENERATIONS数原龍友、元マッククルーだった みちょぱの「スマイルいいですか？」のむちゃぶりに全力スマイル
ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの数原龍友、片寄涼太、モデルのみちょぱこと池田美優が29日、都内で行われたマクドナルド『行った気になる！N.Y.バーガーズ』新商品発表イベントに参加した。
【動画】2月4日からスタート！『行った気になる！N.Y. バーガーズ』
イベントでは、数原は「マクドナルドで働いていたことがあります。16歳、17歳でこのお仕事をする前に実はマクドナルドで働いていました」と明かした。「今でもフライヤーの『ティロリ ティロリ』という音を聞いたら…」と体が反応してしまうそうで「忙しい時間帯はスピードも大事。早さだけじゃなく丁寧さにも定評がありました」とにやり。どう届けるかも考えていたそうで「気持ちはアーティストでした。こうなることは、あの時から決まってました！」と数原はきっぱり。数原のマック愛に片寄は「元マッククルーで現GENERATIONSはなかなかいない」と笑っていた。
そんな数原が新商品を運んでくることに。数原は「カッズ・デリバリーとして持ってきたいと思います」とギラギラの装いから、マック・デリバリーの配達員の衣装に着替えて登場。みちょぱから「スマイルいいですか？」とオーダーされると、キラキラの笑顔を返していた。
『行った気になる！N.Y. バーガーズ』は「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」、「N.Y. ジューシーチキン ホット＆ペッパー」、「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック＆バジル」、朝マック限定の「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」、さらに夜マック限定の「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」の5種。2月4日から期間限定で全国のマクドナルド店舗で販売する。
