リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションにて開催「いちごスイーツ＆ランチビュッフェ」

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション「オールデイダイニング リモネ」にて、2026年1月15日（木）から3月11日（水）まで「いちごビュッフェ」が開催中！第一弾では、真っ赤な”いちご尽くし”のメニューを16種類とフレッシュいちごも全て食べ放題！いちご好きにはたまらないランチビュッフェをご紹介します。

いちごスイーツ＆ランチビュッフェ

ビュッフェ台を溢れるスイーツは、全部で20種類！圧巻の存在感はまるで女王「いちごのパリブレスト」や、サクサク食感の「いちごのミルフィーユ」、爽やかなチーズがたまらない「いちごのレアチーズケーキ」など、種類豊富なスイーツが並んでいます。

フレッシュいちごも食べ放題

いちごビュッフェといえば、なんといっても”フレッシュいちご”。手に取りやすいように、グラス入りになっています。

スイーツは20種類

甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートの組み合わせが大人の味わい「いちごのガトーショコラ」や「いちごのタルトレット」、「キャラメルカスタードプリン」など、スイーツは20種類。

いちごのオムレット

スタンドクッキングでは、目の前で絞りたてのクリームといちごを包みこむ「いちごのオムレット」が提供されています。仕上げに雪のような粉砂糖をかけて出来上がり。特別な一皿はお写真映えもバッチリです。

豚肩肉のハーブロースト ポルケッタスタイル

注文を受けてから切り立てを提供する、「豚肩肉のハーブロースト ポルケッタスタイル」。柔らかな豚肩肉は噛むと、ジューシーなお肉の旨みが溢れます。

バリエーション豊かなお料理

お料理も全30種類と豪華！冷製コーナーには「マグロのカルパッチョとトンナートソース シチリア風」や「蒸し鶏のネギ生姜ソース」など、お酒とも相性の良い料理が並んでおり、昼飲みにもぴったりです。

温かいお料理

和洋中と世界のお料理がたくさん並んでいます。「ドフィネ風ポテトグラタン」や「海の幸のマリニエール風」、「小籠包」まで、お皿にどちらを盛り付けようか迷うほどの品数です。

いちごスイーツを堪能！

テーブルを埋め尽くす、いちごスイーツ。甘酸っぱいいちごスイーツと、フレッシュいちごも食べ放題！ビュッフェなので、お気に入りスイーツもお料理も何度でもおかわり自由。

お料理も本格的

ランチプレートのようなオシャレな盛り付けで、自分好みにアレンジ。「ごろごろ海老カツサンド」や「ピッツァ・ナポレターナ」、「オーブンベイクド・スモークサーモン」などお料理も本格的です。

ビュッフェで楽しみにしている「本日の特製カレー」。スパイシーなカレーを、かわいらしい盛り付けにアレンジするのもワクワクします。

「いちごスイーツ＆ランチビュッフェ」では、盛りだくさんのいちごスイーツと本格的なお料理を心ゆくまでお楽しみいただけます。

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション

オールデイダイニング リモネ

いちごスイーツ＆ランチビュッフェ

2026年1月15日（木）～3月11日（水）

平日 11:30～15:00

土日祝 11:30～/13:30～ ※90分制

大人：6,831円／小学生：4,554円

会員限定特別料金

平日 5,900円/土日祝6,200円

※特別料金は、会員サービス「リーガメンバーズ」の公式アプリをダウンロードし、オンライン予約された場合に適用されます

（他の割引との併用不可）

※税金・サービス料を含みます※フリーソフトドリンク付

※大人1名様につき未就学のお客様1名様無料