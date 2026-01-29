榎本加奈子さん、ピカピカの愛車と写る近影に反響「かわいい〜変わらないね」「加奈子さん美しいです」
プロ野球の横浜ベイスターズ、メジャーリーグなどで活躍した佐々木主浩氏（57）の妻で元タレント・俳優の榎本加奈子さん（45）が28日、自身のインスタグラムを更新。愛車との近影を披露した。
【写真】「かわいい〜変わらないね」近影を披露した榎本加奈子さん
榎本さんは「車のレースで、主浩さんが世話になっているKeePer LABO さんで今回もコーティングを施工していただきました 車が綺麗に保てるのは気持ちがいいです」のコメントとともに、グレーのパーカーにナチュラルメイクの自然体な姿でピカピカの愛車の前でほほ笑む写真をアップした。
この投稿にフォロワーからは「加奈子ちゃんかわいい〜変わらないね」「加奈子さん美しいです」「加奈子さん、可愛くていつも素敵すぎて、、ずっと大好きです」「芸能活動されてた頃と全然変わらない」「車より加奈子さんのほうが、綺麗です」などのコメントが寄せられている。
榎本さんは1980年9月29日生まれ。94年以降、俳優として、TV ドラマ、映画などに多数出演。2008年3月から24年3月までエムズ・オフィス 代表取締役を務め、また25年5月にはABCマートの社外取締役に就任した。
