【義母が絶縁されるまで】キャー！一発で跡取りを産んだ嫁「やり手ねぇ〜！」＜第3話＞#4コマ母道場

わが子が可愛いのはもちろん、そんなわが子のもとに誕生した孫は、目に入れても痛くないほどに可愛いものでしょう。毎日でも愛でていたい……けれどわが子の配偶者にも気を遣わないと……。そんな風に思っていたら、いつの間にか歳月が経ってしまった、そんな（元）ママのお話です！

第3話　お手柄です！



【編集部コメント】

えぇーーー！　それはない！　いくらなんでも、その言動はいかがなものでしょうか……。産後すぐの病院にアポなしで駆けつけるのも非常識だし、出産したてで疲れているアスカさんに対して「お手柄」なんて言葉……。ていうかお手柄って？　アスカさんは別に手柄のために赤ちゃんを産んだわけではありません。そのうえ「跡取り」だなんて……。時代錯誤にもほどがあるし、失礼度150％全開でいってますよ！　カツコさん！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび