広い範囲で雪模様となり本格的な雪のシーズンとなっていますが・・・ここでドライバーが気になる情報をお届けします。これを知らないと交通違反になってしまうかも？ぜひ一緒に確認してみましょう。

【写真を見る】これって違反？ 雪で白線が見えない…進むとどうなる？ 大雪の時の運転のポイントと注意点を警察に聞いてみた（山形）

何を確認するのか。それは雪道の運転です。

路面が凍結するなどして、道路状況が悪くなった雪道では、車のスリップ事故に十分注意をしなければなりませんが、雪が積もれば他にも気を付けなければならないことが。

それが、雪で見えなくなった停止線（白線）です。

停止線が見えない場合、一旦停止するべきなのか、そのまま進んでも問題ないのか・・・迷いますよね。

車の運転中に、もし交差点の停止線が雪で見えなかったらどうすればいいのか。豪雪地・山形の治安を守る、山形県警に聞きました。

■白線が見えなくて・・・これって違反？

Q．積雪で停止線が見えない状況で、一時停止せずに交差点に進入した場合は交通違反になりますか？

A．道路交通法第４３条では、「車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等による停止線の直前（道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前）で一時停止しなければならない」と規定されています。

したがって、積雪で停止線が見えない状況で、一時停止せずに交差点に進入した場合であっても、一時停止標識の視認性が確保されていれば、交通違反になるものと解されます』

つまり、道路上の停止線が隠れていても「一時停止」の“標識”が見える場合には、標識の前で止まらなければ、交通違反になるということです。

■もし標識も見えなかったら・・・？

「停止線」に加え「標識」も見えなかったら…？違反になる？停止しなきゃいけないとしたら、停止位置はどこになるのでしょうか？？

雪が積もれば停止線が見えない、風が吹けば雪が標識に張り付き標識も見えなくなることは考えられます。事実、雪国では珍しいことではありません。

この「停止線」と「標識」の２つが見えないことはままあるのです。

こうした場合、実は「交差点の直前」が停止位置になります。無視した場合、状況により取り締まりの対象になる可能性がありますが・・・それ以上に危険であることを認識してほしいといいます。

■交差点の直前で止まる意味を考える

県警によると交差点とその付近は最も事故が多い場所で、一時停止標識が設置されているということは、交差点通行の優先順位を明確にする必要があるということです。

見えないからといって、一時停止せずに進入するのは、とても危険な行為なのです。

また、一時停止の標識が設置されていない交差点でも、

「道幅が広い道路を走る車を妨害してはならない。交差点に入るときは徐行」

「交差点内を走るときは安全な速度と方法で」

「見通しのきかない交差点を通行するときは徐行をする」

といった点に注意が必要です。

さらに雪道は、路面の標示が見えない、道路の形状がわかりづらくなる、吹雪で視界が悪くなる、路肩の雪で歩行者等がみえにくくなるといった特徴があり、慎重な運転が必要だということです。