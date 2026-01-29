J1アビスパ福岡に来年加入する神奈川大3年のMF前田快（21）が、2月8日に岡山と対戦するJ1百年構想リーグ開幕戦でスタメンデビューする可能性が出てきた。

宮崎キャンプ最終日だった24日、昨季J1を制した鹿島との練習試合（45分×4本）にボランチとして先発出場し、相手の主力組を相手に前線へ鋭いパスを出すなど攻守両面で存在感を発揮。クラブは在学中ながらJリーグ公式戦に出場できる「特別指定選手」として登録する予定で、前田快自身も「開幕スタメンを狙っている」と強気に構えた。

塚原真也暫定監督が「この（鹿島の）強度の中でどれだけやれるのか、というメッセージを込めた」という鹿島戦での先発起用。前田快は序盤こそ相手の激しく粘り強い守備に戸惑ったが、徐々に相手をさばき、攻撃のスイッチを入れるようになった。

守備でも屈強な鹿島の鈴木優磨に一歩も引かず、激しくチェックにいった。何度かファウルを取られ、鈴木に詰め寄られる場面もあったが、「びびったら意味がないという気持ちで臨んだ。サッカー人生で一番強い相手との戦いで良い物差しになった」と堂々とした様子。塚原暫定監督は「駆け引きのうまい相手に簡単に下がらず、上回っていく姿勢が見えたのは良かった。物おじしないのも強さの一つ」と称賛した。

鹿島・鈴木（手前）を厳しくマークする福岡・前田快

アビスパ福岡のボランチは昨季こそ故障者が多く手薄だったが、今季はスタメン争いが活発だ。昨季J1リーグ36試合に出場した松岡大起と、チーム最多の6得点をマークした見木友哉は健在。湘南から加入した奥野耕平も20日の東京V戦、24日の鹿島戦と続けて得点し、塚原暫定監督から「後ろから奪って出ていく勘が非常に良い」と高評価を送られた。

その中で、前田快は「守備では運動量を生かしてハードワークできる。攻撃では繊細があり、前進できる。他のボランチの選手と区別化できる」と一歩も引かない。クラブは昨季に続き、特別指定選手として登録する予定で、塚原暫定監督は「今日（24日鹿島戦で）ピッチに立った選手は全員が戦力。その一人として考えている」と選考の場に乗っていることを明言する。若返りが進むアビスパが飛躍する上でのキーマンになるかもしれない。（末継智章）