〜 2025年9月中間期 国内104銀行「預貸率」調査 〜



国内104銀行の2025年9月中間決算期の預貸率は、65.70％（前年同期64.86％）と9月中間期としては4年連続で前年同期を上回り、貸出が堅調に伸びていることがわかった。

預金合計（預金＋譲渡性預金）は1,046兆959億円（前年同期比2.7％増）と伸ばしたが、貸出金合計は687兆3,329億円（同4.1％増）と伸び率が1.4ポイント上回った。

コロナ禍が落ち着き、円安を背景に大手を中心に業績が好調で、運転資金や設備投資による資金需要が活発になり、銀行貸出が伸びたことが背景にある。





預金と貸出金の差を示す預貸ギャップは358兆7,630億円（前年同期比0.3％増）で、2年ぶりに拡大した。預貸ギャップは、地方銀行（同6.8％減）、第二地銀（同5.9％減）が大幅に縮小する一方で、大手行（同2.8％増）は堅調に伸ばした。

業態別の預貸率は、大手行56.85％（前年同期56.55％）、地方銀行78.80％（同76.86％）、第二地銀79.84％（同78.22％）と、すべての業態で上昇した。ただ、大手行は貸出金（前年同期比4.0％増）、預金（同3.5％増）のいずれも大きく伸ばし、預貸率の上昇は僅少にとどまった。

大手企業や地場大手企業の多くを顧客に抱える大手行、地方銀行は貸出の伸びが目立つ。2024年3月、日本銀行がマイナス金利を解除し、金利ある世界に突入したことで預金獲得競争が激化している。だが、多くの中小企業は、物価高や人件費上昇で収益確保に苦慮している。企業実態に即してリスクを取りながら貸出に取り組めるか、銀行の存在意義が問われている。

※預貸率は、銀行預金の運用状況を示す経営指標の一つで、預金残高に対する貸出残高の比率。

※預貸率（％）は、「貸出金÷預金×100」で算出。「貸出金」は貸借対照表の資産の部から、「預金」と「譲渡性預金」は貸借対照表の負債の部から抽出した。

※本調査は、国内104銀行の2025年9月中間期の単独決算の預貸率を調査した。銀行業態は、1.埼玉りそなを含む大手行7行、2.地方銀行は全国地銀協加盟行、3.第二地銀は第二地銀協加盟行。

預貸率65.70％ 4年連続で上昇

国内104銀行の2025年9月中間期の預貸率は65.70％（前年同期64.86％）で、9月中間期としては2022年から4年連続で上昇した。

2025年9月中間期は、貸出金が687兆3,329億円（前年同期比4.1％増）、預金が1,046兆959億円（同2.7％増）で、ともに2008年以降で最大となった。預貸ギャップは、358兆7,630億円（同0.3％増）で2年ぶりに拡大した。

預貸ギャップは、大手行が270兆8,751億円（同2.8％増）に拡大したが、地方銀行73兆1,393億円（同6.8％減）、第二地銀14兆7,485億円（同5.9％減）は縮小した。

預貸率の上昇は、73行（構成比70.1％）で、前年（65行）より8行増加した。







業態別 全業態で預貸率が上昇

業態別の預貸率は、全業態で上昇した。

大手行は7行のうち、4行で預貸率が上昇した。だが、預貸率は56.85％（前年同期56.55％）で0.3ポイントの微増だった。貸出金は356兆9,152億円（前年同期比4.0％増）と大きく伸ばしたが、預金も627兆7,904億円（同3.5％増）に増加したことが要因。

地方銀行は61行のうち、47行（構成比77.0％）で預貸率が上昇、預貸率は78.80％と前年同期（76.86％）から1.94ポイント上昇。

第二地銀は36行のうち、22行で預貸率が上昇、預貸率は79.84％（前年同期78.22％）だった。

預貸率を最も伸ばしたのは、栃木銀行の76.60％で、前年同期から11.04ポイントアップした。次いで、北國銀行の62.41％（前年同期比9.78ポイントアップ）、東邦銀行の67.90％（同6.55ポイントアップ）と続く。

最も低下したのは、熊本銀行の128.58％（同13.14ポイントダウン）だった。預金は1兆7,017億円（同1.2％増）に伸びたが、貸出金が2兆1,881億円（同8.0％減）と大きく減少した。