81歳・高橋英樹、お手製の“具だくさん”焼きそばを披露 ローストビーフも入れスタミナたっぷり「超・豪華でボリューミー」「間違いなくおいしい」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が27日、自身のブログを更新。野菜をたっぷり使ったお手製の焼きそばを披露し、「超・豪華でボリューミーな焼きソバですね〜」「間違いなく美味しい」などと反響が寄せられている。
【写真】「超・豪華でボリューミー」ローストビーフも入れスタミナたっぷりな高橋英樹の“お手製”焼きそば
高橋は「野菜たっぷり贅沢焼きそば！」と題し、「今夜はおうちで野菜たっぷりの焼きそばなり」と写真とともに紹介。玉ねぎやキャベツ、きのこ類などの具材を下ごしらえし、「冷凍のローストビーフも解かして」と調理過程をつづった。
続けて「吉兆のローストビーフなり」「このままつまむと旨い!!」とローストビーフの写真も掲載。その後、たっぷりの野菜と麺を炒め「それを贅沢に、、、」と焼きそばにローストビーフを加えた様子を公開した。
仕上げには紅しょうがを添え、「チョ〜〜美味しい!!」「焼きそばの出来上がりでした 美味しかったなあ」と満足そうにつづり、完成した一皿を手にした自身の笑顔の写真も披露している。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりで美味しそう」「ローストビーフ入りの焼きそば、豪華ですね〜」「豪華な焼きそばを拝見していたら また おなかが空いて来ました」など、称賛の声が相次いで寄せられている。
