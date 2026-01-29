『呪術廻戦』死滅回游・第5話、本日放送！新キャラ登場で場面カット＆あらすじ紹介
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）第5話（通算52話）「葦を啣む」が、本日29日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】新キャラの秤たち！パンダ＆伏黒の新ビジュ＆『呪術廻戦』場面カット
第5話「熱」は、渋谷事変を経て死罪となった夜蛾。彼のもとに刺客、そして楽巌寺が姿を現す。一方、薨星宮を発った虎杖と伏黒は停学中の呪術高専3年・秤金次に協力を仰ぐため、秤が主催している賭け試合の会場に向かう。
上層部との折り合いが悪い秤に高専関係者と気づかれないために、二人は身分を隠して賭け試合「ガチンコファイトクラブトーナメント」に潜入する。
さらに、虎杖悠仁、伏黒恵、パンダのキャラクタービジュアルも公開。各々の覚悟と闘志をまっすぐに映し出したビジュアルとなっている。続々と参加プレイヤーが判明し、いよいよ本格的に幕を開ける「死滅回游」での、虎杖悠仁、伏黒恵、パンダそれぞれの活躍に期待が高まる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
