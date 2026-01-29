32ºÐ½÷¡¢¸ÅÊªÅ¹Ä¹¶¯»¦¤ÎºáÈÝÇ§¡¡»àÂÎ°ä´þ¤ÏÇ§¤á¤ë¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2023Ç¯¡¢¸ÅÊªÈÎÇäÅ¹Å¹Ä¹¤ÎÃËÀ¡áÅö»þ¡Ê42¡Ë¡á¤ò»¦³²¤·µ®¶âÂ°¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¤Ë°äÂÎ¤ò±£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦ÆâÅÄÌÀÆü¹áÈï¹ð¡Ê32¡Ë¤Ï29Æü¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏºÛ¡ÊÆþ¹¾¶³»ÒºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢»àÂÎ°ä´þ¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¶¯Åð»¦¿Í¤Îµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤¿¡£
¡¡»àÂÎ°ä´þºá¤Î½é¸øÈ½¤¬24Ç¯2·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸å¡¢¶¯Åð»¦¿Íºá¤ÇÄÉµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÁèÅÀ¤ä¾Úµò¤ÎÀ°Íý¼êÂ³¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏºÛ¤Ï25Ç¯3·î¡¢¶¦¤Ë»àÂÎ°ä´þºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÅ¹°÷¤ÎÃËÀ¤Î¸øÈ½¤ÇÆâÅÄÈï¹ð¤Î¶¡½Ò¤Î¿®ÍÑÀ¤òµ¿Ìä»ë¤·¤ÆÃËÀ¤ËÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¤½¤Î¸åÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡Ö¥Û¥¹¥È¤ÎÃËÀ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò1°Ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¶âºö¤Ëº¤¤êÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÃÎ¿Í¤À¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ò¹Ê»¦¸å¡¢Ã¥¤Ã¤¿¶âÉÊ¤ÎÇäµÑ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÂå¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤¿¤È¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤¬¡¢»¦°Õ¤ä»àË´¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¡Ö»ý¤Á½Ð¤·¤¿¶âÉÊ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤«¤éÀ¸Á°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤â¤·¤¿¡£