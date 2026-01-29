

文化放送では、2月6日（金）午後7時00分から、特別番組『侍、世界一へ！アンタッチャブルの勝手にアンバサダー』を放送する。パーソナリティは、お笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也と柴田英嗣。

大谷翔平選手が二刀流で躍動し、決勝でアメリカとの歴史的死闘を制した瞬間は、今も日本中の胸に刻まれている2023年の前回大会。今大会も大谷選手をはじめとするスター軍団の参戦が決定しており、前回以上の盛り上がりが予想される。

文化放送では、WBC開幕を前に、数々のメディアで野球愛を叫び続けてきたコンビ、アンタッチャブル（山崎弘也・柴田英嗣）をパーソナリティに迎え、大会への期待感をさらに盛り上げる特別番組を放送。

バラエティ界を席巻し、超多忙を極めるアンタッチャブルの2人のラジオ共演にも注目が集まる今回の特別番組。番組では、山崎と柴田がWBCの注目ポイントや魅力を語り尽くすのはもちろん、脱線必至・制御不能な爆笑トークで、野球フリークからビギナーまで、WBC開幕に向けたボルテージを押し上げる1時間を届ける。

＜収録後コメント＞

【山崎】皆さんの応援の力で“世界を一つに！！”この番組を聴いて、WBC本番まで、さらに楽しみにしていただきたいと思います！ そして、番組的に“これだ！”という「名言」も出来ましたので、リスナーの皆さんも自分なりに「名言」を考えながら、WBCを楽しんでもらいたいです！

【柴田】WBC開幕まで1か月ほどありますが、できれば開幕直前にも、またこの番組をやりたいくらい！！リスナーの皆さんにも、ぜひ予習をしていただいて、選手のこと、世界の素晴らしいチームのことを学んで、今のうちに想いをためておいてください！！

＊文化放送は、2026年3月に開幕する野球世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」のアメリカラウンド（準々決勝以降）の中継決定を先日発表*。アメリカ・マイアミで開催される準々決勝・準決勝・決勝の計3試合を生中継する。

【特別番組概要】

■番組名：『侍、世界一へ！アンタッチャブルの勝手にアンバサダー』

■放送日時： 2026年2月6日（金） 午後7時00分～8時00分

■出演：アンタッチャブル（山崎弘也・柴田英嗣）