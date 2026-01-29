１月２９日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、円相場に関するニュースについて意見を交わした。

藤井氏「内需が拡大をして日本が成長していって、投資が拡大していくと、必ず円高の方向に向かっていく」

先週末から今週にかけて円相場が大きく動いている。昨日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで上昇し、１ドル＝１５２円台後半で取引された。日米が協調して、円高ドル安是正に向けた為替介入に踏み切るとの警戒感が市場に広がる中、トランプ米大統領がドル安を容認する発言をして、主要通貨に対する最近のドル売りが膨らんだことも円相場を押し上げた。

寺島アナ「急速な円高。先週と比べて７円ぐらい差がついているという感じですけれども、円高方向に向いてますが、藤井さん、このあたりはどうご覧になってますか？」

藤井氏「こういう為替っていうかマーケットっていうのは、こうやってちょっとした情報で上がったり下がったりとかするものなので、短期的には。だから、しばしば『高市の積極財政のせいで円安が進んで物価高が進むじゃないか』とか『金利が上がって高市ショックだ』とかって言ってるやつが多くて、なに言ってんねんコイツらと思ったんですけど。この程度のことで変わるんだから。ただ、内需が拡大をして日本が成長していって、日本の投資が拡大していくと、必ず円高の方向に向かっていく。それはね、円の需要が高まるので。だから為替っていうのは短期的な要素、これはもう気分の問題ですけど、表層的なもので右行ったり左行ったりしているんですけど、大きな潮の流れみたいな、黒潮みたいなものがあるんですよ。あと偏西風みたいな。そういうのは内需の拡大によって必ず円高方向に動くんですよ」