バーガーキング、冬の新作「ビッグマウスホワイトバーガー」が登場！ 1月30日より期間限定販売
ビーケージャパンホールディングスは、冬の新作バーガー「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」および「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」を1月30日より販売する。価格は1,140円より。
バーガーキングの大人気シリーズ「ビッグマウス」からホワイトチーズソースとゴーダチーズを使用した「ビッグマウスホワイトバーガー」が登場。直火焼きの100％ビーフパティ2枚とベーコン4枚を重ねた“ダブルビーフ”、100％ビーフパティと外はサクサク、中はジューシーなチキンパティを重ねた“チキン＆ビーフ”の2種類をラインナップする。
「ビッグマウスホワイトバーガー」は全国のバーガーキング店舗にて1月30日より期間限定で販売予定。一部店舗では取り扱いがないため注意が必要となる。
ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー（単品1,290円、セット1,590円）
チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー（単品1,140円、セット1,440円）
