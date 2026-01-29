【バーガーキング：ビッグマウスホワイトバーガー】 1月30日 発売予定 価格 ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー：単品1,290円、セット1,590円 チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー：単品1,140円、セット1,440円

ビーケージャパンホールディングスは、冬の新作バーガー「ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」および「チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー」を1月30日より販売する。価格は1,140円より。

バーガーキングの大人気シリーズ「ビッグマウス」からホワイトチーズソースとゴーダチーズを使用した「ビッグマウスホワイトバーガー」が登場。直火焼きの100％ビーフパティ2枚とベーコン4枚を重ねた“ダブルビーフ”、100％ビーフパティと外はサクサク、中はジューシーなチキンパティを重ねた“チキン＆ビーフ”の2種類をラインナップする。

「ビッグマウスホワイトバーガー」は全国のバーガーキング店舗にて1月30日より期間限定で販売予定。一部店舗では取り扱いがないため注意が必要となる。

ダブルビーフ ビッグマウスホワイトバーガー（単品1,290円、セット1,590円）

チキン＆ビーフ ビッグマウスホワイトバーガー（単品1,140円、セット1,440円）

