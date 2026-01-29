乃木坂46梅澤美波、ハートポーズの“双⼦梅ちゃん”カット 2nd写真集封入ポストカード第4弾公開【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2026/01/29】乃木坂46の梅澤美波が2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、6種類ある封入特典ポストカードのうちの第4弾が公開された。
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
今回解禁されたのは、誌⾯先⾏カットでも「贅沢すぎる」と話題になった、“双⼦梅ちゃん”カットの別バージョンとなる“梅ハート”。しっとりムードの誌⾯カットとは打って変わり、あどけないラブリーな表情を見せた1枚となっている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
◆梅澤美波、“双⼦梅ちゃん”カット公開
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
