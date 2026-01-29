横澤夏子「子どもたちの想像力まじ無限大すぎ」保育園での工作公開「参考にしたい」「子育て楽しんでて素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/29】お笑いタレントの横澤夏子が1月28日、自身のInstagramを更新。保育園行事での工作を披露し、話題となっている。
【写真】3児の母・35歳芸人「参考にしたい」保育園で作った新聞ダーツの的
横澤は「保育園のクラスイベントで新聞ダーツの的を作ったのよ」と写真を投稿。ライオン、カバ、ネズミ、うさぎの絵に、口の部分を切り取った的を披露した。
この動物たちには「新聞を棒状に丸めたものを投げ入れるんだけど 年少の次女のお友達が歯磨きしてあげたり 食べさせたり飲ませたりしてて 子どもたちの想像力まじ無限大すぎー！」と、驚いたことをつづっている。
この投稿に「子育て楽しんでて素敵」「子どもの感性が可愛い」「参考にしたい」「楽しそうなイベント」「子どものために尊敬」などと反響が集まっている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】3児の母・35歳芸人「参考にしたい」保育園で作った新聞ダーツの的
◆横澤夏子、保育園イベントでの工作披露
横澤は「保育園のクラスイベントで新聞ダーツの的を作ったのよ」と写真を投稿。ライオン、カバ、ネズミ、うさぎの絵に、口の部分を切り取った的を披露した。
この動物たちには「新聞を棒状に丸めたものを投げ入れるんだけど 年少の次女のお友達が歯磨きしてあげたり 食べさせたり飲ませたりしてて 子どもたちの想像力まじ無限大すぎー！」と、驚いたことをつづっている。
◆横澤夏子の投稿に反響
この投稿に「子育て楽しんでて素敵」「子どもの感性が可愛い」「参考にしたい」「楽しそうなイベント」「子どものために尊敬」などと反響が集まっている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】