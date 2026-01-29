M!LK「紅白」後にNHKからTBSまで走る・30km自転車移動…年末年始の多忙ぶり話題 「とんでもないスケジュール」「気合いがすごい」反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/01/29】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが1月29日、公式X（旧Twitter）を更新。年末年始の多忙スケジュールが話題を集めている。
【写真】M!LKメンバー、紅白で人気芸人らと張り合う姿
2025年12月31日、『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK）に初出場した同グループ。結成11周年で念願の『紅白』のステージに立ち、その後はTBS系『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』に生出演。そして、同局系の冠バラエティ番組『限界突破！やってM!LK』（TBS）の企画でメンバーカラーのジャージ姿で、NHKから赤坂のスタジオまで路上を走るチャレンジも行った。
1月29日放送の同局系バラエティ番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）では、過酷なチャレンジに挑戦し、生出演を終えたM!LKが、そのまま初日の出を見に行くまでの様子を放送。横浜まで2時間半の制限時間の中で約30kmを自転車で移動し、初日の出を見ることに成功した。
公式Xでは「TBS『ニノなのに』ご覧いただきありがとうございました！大晦日、念願の紅白初出場→渋谷から赤坂まで４.5km走って移動→『CDTVライブ！ライブ！』出演→横浜港まで30km自転車で移動という爆裂な年越しでしたが、無事、綺麗な初日の出を拝むことができました」と振り返り、初日の出をバックに撮影したオフショットを公開した。
この放送を受け、ファンからは「とんでもないスケジュール」「気合いがすごい」「見事に達成して凄い」「年末年始まで楽しませてくれてありがとう」「めちゃくちゃ感動しました」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
