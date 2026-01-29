レイ／IVE（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/29】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が1月28日、自身のInstagramを更新。冬のスタイルを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】21歳KPOP美女「完璧な美しさ」衝撃の美脚ショット

◆IVEレイ、コートからのぞく美脚披露


レイは「メゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）」をタグ付けし、袖口にファーの付いたコートに膝まであるブーツを合わせた姿を投稿。レトロ調の写真ではコートからスラリと伸びた脚が際立つショットとなっている。

◆IVEレイの投稿に反響


この投稿に「完璧な美しさ」「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「前髪上げてるの似合ってる」「スタイル抜群」「レトロ感あるのに新しい」などと話題となっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】