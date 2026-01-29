IVEレイ、美脚見せミニコート姿で抜群スタイル際立つ「完璧な美しさ」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が1月28日、自身のInstagramを更新。冬のスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳KPOP美女「完璧な美しさ」衝撃の美脚ショット
レイは「メゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）」をタグ付けし、袖口にファーの付いたコートに膝まであるブーツを合わせた姿を投稿。レトロ調の写真ではコートからスラリと伸びた脚が際立つショットとなっている。
この投稿に「完璧な美しさ」「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「前髪上げてるの似合ってる」「スタイル抜群」「レトロ感あるのに新しい」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳KPOP美女「完璧な美しさ」衝撃の美脚ショット
◆IVEレイ、コートからのぞく美脚披露
レイは「メゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）」をタグ付けし、袖口にファーの付いたコートに膝まであるブーツを合わせた姿を投稿。レトロ調の写真ではコートからスラリと伸びた脚が際立つショットとなっている。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿に「完璧な美しさ」「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「前髪上げてるの似合ってる」「スタイル抜群」「レトロ感あるのに新しい」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】