プロボクシングの元世界王者・亀田興毅氏（39）が、2026年1月27日に自身のXを更新し、元世界王者・畑山隆則氏（50）の過去の「亀田が好きじゃない」発言に対し、「俺は好きなのに悲しい」とのコメントを投稿した。

「皇治！あおんな！笑」

亀田氏が反応したのは、3年前に公開された動画の中での畑山氏の発言だ。

畑山氏は、格闘家・皇治（36）のユーチューブ動画に出演した際、皇治から「亀田は嫌いですか？」と問われ、「好きじゃない」とバッサリ。

さらに、共演した元世界王者・竹原慎二氏（54）が「会ったらいいやつだったよ」と振ると、畑山氏は「話したくはない」と拒絶した。

亀田は、このようなやりとりがなされた動画をXに添付し、「俺は畑山さんのこと好きやのに悲しい。皇治！あおんな！笑」とのコメントを投稿した。

亀田氏の「悲しい」発言に対して、Xのコメント欄には、ファンから次のような意見が寄せられた。

「悲しまないで、これもエンタメとして楽しみましょう！」

「確かに悲しいよな」「まあ気にすることもないと思うけどね」「大丈夫ですよ」「興毅もかなり大人になったと思うけどね」「いつか腹割って話せる日が来ると良いよね」「リップサービスですよ」「こーきと畑山くんの腹割った対談、観てみたいなー」「ワイは好きやで！」「興毅のそういう素直なとこ好き」「興毅くんが器でかい発言してるので救われる」「悲しまないで、これもエンタメとして楽しみましょう！」

亀田氏が添付した動画は、3年前に収録されたもので、現在の両者の関係性は不明だ。

ただ、畑山氏はここ最近、自身のユーチューブ動画などで、ボクシングのプロモーターとして活躍する亀田氏の手腕を高く評価している。

亀田氏は現役引退後、自身のジムを立ち上げるなどしてボクシング界に関与。近年は、「3150FIGHT」のプロモーターとして、世界戦などの試合をマッチメイクしている。