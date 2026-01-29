【新興国通貨】ドルペソは一時の反発から下げる=メキシコペソ



ドル全面安を受けて中南米市場27日夕方に17.106を付けたドルメキシコペソ。今月前半の18.00を挟んでの推移からのドル安がペソ高が加速する展開となっていた。昨日はドル全般の反発が見られ、中南米市場でも17.260まで反発の動き。ただ、ペソ高の流れは継続しており、今朝は17.16を付ける場面が見られた。

対円では27日に8.849を付けた後、円高一服とペソ高を受けて昨日は8.941まで反発。直近は8.90台まで下げる場面が見られた。



MXNJPY 8.919

