俳優・竹野内豊（５５）の姿に衝撃が走っている。

竹野内はこのほど、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズで今年世界独占配信される「ガス人間」に出演することが発表された。１９６０年に劇場公開された東宝の特撮映画「ガス人間第一号」を実写シリーズ作品として“リブート”。現代日本を舞台にした完全オリジナルストーリーだ。

Ｎｅｔｆｌｉｘの公式ＳＮＳでは「新キャスト＆キャラクターカット解禁！」としてビジュアルを公開。「生放送中に突如起きた、人間が膨らみ爆死するという未曾有の殺人事件 犯人はガス化した人間＜ガス人間＞だった…」という奇怪なストーリーで、小栗旬、蒼井優、広瀬すず、林遣都らが出演。竹野内はオールバックヘアで眉毛のないメイクをほどこし、手首までタトゥーが入った別人のような姿を見せた。

顔にアザのようなものが入った広瀬のビジュアルとともに、ネットは驚がく。「竹内さん、すずちゃん、お名前見るまでわからなかった」「竹野内豊と広瀬すずの役がめちゃきになる」「キャストが強すぎて震える…。小栗旬に竹野内豊、さらに広瀬すずまで！？」「写真左下が竹野内豊？」「あれメイクですよ……ね？最初見たときわからなかった」「竹野内さんの変貌（ぼう）ぶり」と役作りに早くも注目が集まっている。