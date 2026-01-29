２１日、広西チワン族自治区南寧市の「三街両巷」で、馬の飾りを編む潘武さん。（南寧＝新華社記者／陸波岸）

【新華社南寧1月29日】中国で午年の春節（旧正月、今年は2月17日）が近づくにつれ、広西チワン族自治区の各地では馬の形をした小さな飾りの人気が高まり、地元の伝統工芸職人が急ピッチで制作を進めている。

自治区住民の潘武（はん・ぶ）さんはチワン族伝統の「棕編（シュロ編み）」職人として活動している。棕編はシュロの葉で作る伝統工芸品で、編み方は自由度が高く多種多様で、作品はまるで生きているかのよう。チワン族の棕編技法は、同自治区南寧市興寧区の無形文化遺産に登録されている。

２１日、広西チワン族自治区南寧市の「三街両巷」で、潘武さんが作った馬の飾り。（南寧＝新華社記者／陸波岸）

潘さんは今、同市の歴史文化街区「三街両巷」にある広西（国際）紙本芸術センターで馬の飾りの制作に追われている。手がける「駿馬」は、簡単な形なら1、2時間で1個完成するが、複雑なものになると2、3日かけて丹念に編み上げる必要がある。新年の雰囲気に合わせ、中国結び専用ひもや革ひも、カラーひもなどを使い、伝統工芸の緻密さや現代的な素材の美しさ、春節のお祝いムードを作品に取り入れている。

潘さんは、市場から求められることが創作への情熱と原動力になるとし、今後もこの伝統技法を継承しながら革新し、より多くの棕編作品を作りたいと語った。

２１日、広西チワン族自治区南寧市の「三街両巷」で、潘武さんが作った馬の飾り。（南寧＝新華社記者／陸波岸）

