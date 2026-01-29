■これまでのあらすじ

リングガールにこだわる義姉が妻を侮辱するようになり、夫は姉を結婚式に呼ばないことに決める。しかし義姉は思い通りにならないことに怒りを爆発させ、妻の友人にまで嫌がらせとも取れるDMを送りつける。こうした義姉の暴挙に妻は自分が我慢すればいいのかと思い悩むが…。



理人との結婚が決まってから、親友（私にとっては家族同然）弓月の子どもたちにリングを運んでもらう結婚式をするのが、私の夢のひとつでした。そのことにこだわる私は、お義姉さんの言うように常識がないのでしょうか…。

私さえ我慢すれば丸く収まる？悩みながらも理人に相談すると、「いや違う！瀬奈は悪くない 今回の姉貴はさすがに度を超えてる」と言ってくれました。いつも自分の思い通りに押し通そうとするお義姉さんに、理人もさんざん振り回されてきたようです。だからこそ、私たちが夫婦になり新しい家庭を作るにあたって、「母さんたちとも無理して付き合う必要ない」「夫は妻の味方にならないと」と理人は覚悟を決めてくれていました。理人が優しいだけの以前と比べて、格段に頼り甲斐のある男性に見えてきました。そして、迎えた結婚式当日の朝ーー。

※この漫画は実話を元に編集しています

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

©Rummy & Rummy - stock.adobe.com

原案:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)