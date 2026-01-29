「なんかイメージ変わった」剛力彩芽、“別人級”の私服ショットに反響「雰囲気が全然違ってカッコいい」「ハイトーンも似合ううう！」
俳優の剛力彩芽（33）が28日、自身のインスタグラムを更新。これまでのイメージをガラリと変えた、クールで個性あふれる私服コーデを披露した。
【写真】「イメージ変わった」“別人級”の私服ショットを披露した剛力彩芽
剛力は「お仕事の日のしふく」と、複数枚の写真を投稿。目を引く金髪ミディアムヘアに、ボリュームのあるファーが印象的なニット帽と眼鏡を合わせ、茶系のスリーピーススーツに白のジャケットコートを羽織った、レイヤードが光るハイセンスな装いを公開した。
コメント欄には「なんかイメージ変わった」「雰囲気が全然違ってカッコいい」「ハイトーンも似合ううう！」「お洒落」「かわいいが爆破してます」などの声が多数寄せられている。
