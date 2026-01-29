気象予報士の穂川果音さんが、自身のインスタグラムを更新。年末年始に訪れたシンガポールで撮影した美しいドレス姿を披露しました。



【写真を見る】【 穂川果音 】 「身体のラインが綺麗に見える形 あとワクワクする服で選んでいます」 ドレス姿を披露 シンガポールの夜景をバックに



穂川さんは、グレーのノースリーブのロングドレスを着用。身体のラインを美しく見せるシルエットが際立っています。シンガポールの幻想的な夜景の輝きを背景に、洗練された印象を与える装いになっています。





穂川さんは投稿で「まだまだ今月いっぱいは寒さが続くので参考にならなそうな寒そうな服でごめんね笑」とコメント。





フォロワーからの服装選びに関する質問に触れ、「私は多分骨格ストレートなので、ウエストマークし、身体のラインが綺麗に見える形、あとワクワクする服かどうかで選んでいます♡」と自身の服装選びのポイントを紹介。そして「どうせならテンション上げていきたいよね」と服選びへのモチベーションを綴りました。

【担当：芸能情報ステーション】