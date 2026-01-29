IS:SUEがB.LEAGUEの千葉ジェッツ公式戦に登場 ジャンボくん＆STAR JETSとの一日限りのコラボでアリーナを魅了
ガールズグループ・IS:SUEが28日、千葉・LaLa Arena TOKYO-BAYで開催されたB.LEAGUE「千葉ジェッツvs宇都宮ブレックス」戦に登場した。
【ライブ写真】キュートな笑顔で手を振るIS:SUE ジャンボくん＆STAR JETSとの集合写真も
千葉ジェッツのユニフォームを着用したIS:SUEが登場すると大きな歓声が上がり、力強いパフォーマンスが光る「Breaking Thru the Line」と「No Game Over」を披露。エネルギッシュなステージで、試合前の会場を一気にヒートアップさせた。
さらにハーフタイムには、千葉ジェッツ公式チアリーダーズ・STAR JETS、そして公式マスコットキャラクター・ジャンボくんとの、この日限りのコラボレーションが実現。先日ライブパフォーマンス映像が公開されたばかりの「Super Luna」と、デビュー曲「CONNECT」の2曲を披露し、アリーナ全体を巻き込むメンバー・RINOのロングトーンのシャウトとSTAR JETSとの圧巻のパフォーマンスに、会場からは大きな歓声が沸き起こった。試合も千葉ジェッツが勝利を収め、IS:SUEが“勝利の女神”となった。
14日にリリースされた4thシングル「PHASE」も好評で、リード曲「Phase」は30日に韓国語バージョンのリリースを控えている。
