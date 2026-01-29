【RIZIN】秋元強真、元UFC戦士ミックスと対戦決定 4年前に堀口恭司に勝利したベラトール王者
3月7日開催の『RIZIN.52』（有明アリーナ）の追加対戦カード会見が29日に行われ、秋元強真が元ベラトール王者のパッチー・ミックスと対戦することが発表された。契約体重は66キロフェザー級。昨年のRIZINで4戦4勝と大活躍だった“超強真星”こと秋元。翌日に20歳の誕生日を迎える10代最後の日に、世界的強豪ファイターを迎え撃つ。
【インタビュー動画】平本蓮「俺と秋元強真の試合を朝倉未来ファンも見たいでしょ」篠塚辰樹と大みそかの勝因を振り返る【独占対談・前編】
秋元は昨年5月に高木凌、7月に赤田功輝、11月に萩原京平、そして大みそかに新居すぐると4試合を戦い、高木以外はすべてフィニッシュ決着。まだ10代ながら“期待の若手”という枠を超えて、フェザー級日本人エースとしての地位を確立している。
対戦するミックスは、アメリカのローカル団体でキャリアを重ね2019年からベラトールに参戦。19年大みそかのRIZINとの対抗戦では元谷友貴に1ラウンド一本勝ち、さらに22年4月には堀口恭司にも判定勝ちを収めた。23年11月にセルジオ・ペティスに勝利してベラトールのバンタム級チャンピオンとなった。
25年6月からUFCに参戦したが、初戦でマリオ・バティスタに0-3判定負け、10月の再起戦でもヤクブ・ヴィクワチにスプリット判定負けで、キャリア初の連敗に。今回からフェザー級に階級を上げてRIZINに再び参戦する。
両者は会見に登壇し、先にマイクを持った秋元は「10代最後の日に有明のメインで、こういう強い相手と戦えるのでモチベーションが上がっている。開幕戦だけじゃなく2026年のRIZINを盛り上げるのは俺なので」と今年の主役を宣言。
ミックスも「バンタム級の体重を作るのは大変だったので、フェザー級で新しいキャリアを築いていきたい。自分は彼が負けた元谷に80秒で勝っているし、彼の得意な打撃戦にはさせない。テイクダウンしてパスをして、RIZINルールの顔面へのヒザ蹴りをお見舞いする」とフィニッシュを予告した。
●RIZIN.52対戦カード（1月23日時点）
【新カード】
秋元強真vs.パッチー・ミックス
【既報カード】
大島沙緒里 vs. ケイト・ロータス
ルイス・グスタボ vs. 桜庭大世
征矢貴 vs. トニー・ララミー
ビクター・コレスニック vs. 相本宗輝
カルシャガ・ダウトベック vs. 福田龍彌
高木凌 vs. 木村柊也
所英男 vs. 鹿志村仁之介
キム・ギョンピョ vs. 矢地祐介
新井丈 vs. イ・ジョンヒョン
NOEL vs. イ・ボミ
