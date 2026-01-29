タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が29日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ゴルフコーデを披露した。

「Good Morning 3週間くらいそういう生活してたら23時には眠くなって7時前にはアラーム無しで起きる健康な身体を手に入れました」と報告。

「しっかり食べて軽い運動もしちゃって心も身体も健やかです」とつづり、白のフカフカ帽子、長袖シャツにベスト、ミニスカ姿でカート道でゴルフクラブを手にしている写真などをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎる」「めちゃくちゃ可愛い＆凄くお似合いです」「超カワイイ」「健康的こちゃまると、ラウンドしたい！」「可愛デスね」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。自称「食いしん坊」で、大食い番組に出演経験あり。