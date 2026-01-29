アメリカのトランプ大統領は28日、イランに対し核開発問題をめぐる交渉に応じなければ、「次の攻撃はさらに甚大になる」と警告しました。

トランプ大統領は28日、SNSで原子力空母「エイブラハム・リンカーン」が率いる巨大な艦隊がイランに向かっているとして、「必要なら迅速かつ暴力的に任務を遂行する用意がある」と投稿しました。

トランプ氏はイランによる核兵器の保有は認めないとして、核開発問題をめぐり交渉に応じるよう求め「時間切れが迫っている」と圧力をかけました。その上で、交渉に応じなければ、去年6月に行ったイランの核施設への攻撃より「甚大な攻撃を行う」と脅しました。

また、ルビオ国務長官は28日、イランの政権について「かつてないほど弱体化している。経済が崩壊していて、抗議デモ参加者の不満に対処する方法がない」と指摘しました。

一方、イランのアラグチ外相は28日SNSで、「いかなる侵略にも迅速かつ強力に対応すべく、準備をしている」と反発しました。ただ、「イランは常に、お互いに有益で公正かつ公平な核合意を歓迎してきた」とも述べていて交渉の余地を残しています。