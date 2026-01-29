【全国の天気】

日本海側は広く雪で、東北〜山陰を中心に大雪や吹雪になる所があるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、近畿や東海、関東は一部で雪が降りそうです。夜遅くにかけては、関東南部の平野部でも雪が降る可能性があります。奥多摩や箱根などは積雪となるかもしれません。雪道でのノーマルタイヤは危険ですので、冬用タイヤやチェーンを装着するようにしてください。また、地面がぬれている状況で気温が下がると路面が凍結するおそれもあります。スリップ事故や転倒事故にも注意が必要です。

【予想最高気温】

厳しい寒さが続くでしょう。札幌は-2℃で10日連続の真冬日となりそうです。仙台と新潟は4℃で前日と同じくらい、名古屋は前日より4℃低い6℃でしょう。東京や大阪、広島、福岡は9℃で、風が冷たく感じられそうです。寒さ対策をしっかりとしてお出かけください。

【週間予報】東北や北陸、近畿北部、山陰では、30日（金）にかけて大雪となる所があるでしょう。電線への着雪が原因で停電が発生するおそれもあります。電気がなくても寒さから身を守れる防寒グッズなどを準備しておくと安心です。太平洋側は、30日（金）は広く晴れますが、北風の冷たい一日となりそうです。来週はようやくじわじわ気温が上がって、立春の2月4日（水）は東京で12℃、5日（木）は14℃と3月中旬並みの気温となる見込みです。