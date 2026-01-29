放送作家の野々村友紀子氏（51）が29日、自身のインスタグラムを更新。シュールな写真を掲載して話題を呼んでいる。

野々村氏は「なんやこの写真」と投稿。お笑いタレントのケンドーコバヤシと、少々手狭な部屋で敷かれた布団の上に2人で座るシュールな写真を掲載した。

実はこれ29日と2月5日に放送されるBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊」の一コマ。野々村氏は「部屋の構造上？壁を向いて談笑しています」と紹介した。

番組では北海道札幌のビジネスホテルや居酒屋でロケをしたとのこと。

「ロケ前日のザコシとのイベントの打ち上げ後に起こったあることで私とケンコバが大揉めして、翌日朝のロケバスの中から言い合いになり、そのままオープニング撮って歩きながらずっとケンカしていたので、どんなオンエアになっているかはわかりませんが、なんやかんや仲良しお酌サシ呑み なんでケンカしてたか気になる方はぜひご覧ください」と裏話も紹介した。

先日、北海道は大雪に見舞われたが、「ロケは大雪の前でほとんど雪はありませんでした。札幌、とても楽しかったですが大雪大変 皆さまお気をつけて」などとつづっていた。