【拡大画像へ】

講談社は、奇跡の美人姉妹”エリマリ”こと、Erika（姉）と百瀬まりな（妹）の1st写真集「エリマリ姉妹 1st写真集（仮）」を3月25日に発売する。価格3,410円。

「FRIDAY」では1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集・動画販売では堂々の第1位を記録したエリマリ姉妹の2人が、写真集で“さらなる表現”に挑む。

今回のロケ地はベトナム最大級のリゾート地であるフーコック島。「最後の秘境」と呼ばれる島で、身も心も開放的になった2人が、艶やかなTバックランジェリーや解放感あふれるプールで無邪気に戯れる姿を撮影。本当の姉妹だからこそなせる圧倒的なポージングと表現力を最大限に捉えている。

今作ではこれまでの撮影では見せたことのない、最高に大胆なカットに挑戦。エリマリ姉妹自らアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を繰り返しながら「本当の姉妹だからこそ表現できる世界観」を追及している。より磨きがかかった2人の美ボディと成熟した色気、エキゾチックな顔立ちと抜群のスタイル、そして姉妹の絆が織りなす唯一無二の無力が凝縮された永久保存版となっている。

1月29日発売の「FRIDAY」の表紙と巻頭では、メイキング動画付きでの写真集先行カットを披露しているので、あわせてチェックしてほしい。

【エリマリ姉妹からのコメント】

6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！

衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、「どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか」をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、「キュート＆セクシー」が存分に盛り込めたかと思います♡

初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました。私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたら嬉しいです！

撮影：菊地泰久／（講談社）