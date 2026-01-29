【『「センパイのひみつ。」』「プロジェクトチーズケーキ」】 1月29日発売 価格：各880円

【拡大画像へ】

ヒーローズはBLレーベル「Re;zzコミックス」の第一弾として、『「センパイのひみつ。」』と「プロジェクトチーズケーキ」を1月29日に発売する。

また、「Re;zzコミックス」の発売を記念して、対象商品を2冊以上購入した人に限定小冊子を配布する「Re;zzコミックス刊行記念フェア」もあわせて実施される。期間は第1弾が1月29日から3月29日、第2弾が3月30日から5月31日まで。

『「センパイのひみつ。」』

著：よるなく。氏

価格：880円

「センパイのひみつ。」（C）よるなく。 / ヒーローズ

□書店購入特典一覧のページ

【あらすじ】

成績優秀・校則遵守の優等生／えっちな配信者ふたつの顔を持つ一ノ瀬由弦は、配信で出会ったＫさんに片想いをしていた。

そんなある日、Ｋさんからとんでもない配信リクエストが舞い込んでくる。嫌われたくない一心で配信をしていたところに、後輩の鳴宮響也が現れて――

「プロジェクトチーズケーキ」

著：八卯えだ氏

価格：880円

プロジェクトチーズケーキ（C）八卯えだ / ヒーローズ

書店購入特典一覧のページ

【あらすじ】

苦労をかけた祖母に一刻も早く一人前になった姿を見せたい元ヤンリーマンの紫田は、冷静沈着でしごできな同期の天川がとにかく気に食わない。周囲からも比較され対抗心が募るばかりだが、大きな案件を2人で担当することになり…？

気合いだけで空回る紫田と眉ひとつ動かさない天川のビタースイートプロジェクト

Re;zz コミックス刊行記念フェア

■フェア概要

期間中に対象商品を2冊以上お買い上げのお客様に、小冊子をプレゼントいたします。

■対象期間

【第一弾】 2026年1月29日～3月29日

【第二弾】 2026年3月30日～5月31日

■フェア第一弾対象商品

①1月29日発売 『「センパイのひみつ。」』よるなく。

②1月29日発売 『プロジェクトチーズケーキ』八卯えだ

③2月28日発売 『てんある』蜂煮

④2月28日発売 『ひとつ屋根の下、君とあいおどる』せとあめ

⑤好評発売中 『ゆうちゃん』蜂煮

※フェア第二弾の対象商品は近日公開予定

刊行記念フェア 第一弾小冊子

（C）よるなく。 / ヒーローズ

（C）八卯えだ / ヒーローズ