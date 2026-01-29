¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥Ûー¥¯¼ç±é¡ß¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥ê¥ó¥¯¥ì¥¤¥¿ー´ÆÆÄ¡¡¡Ø¥Ö¥ëー¥àー¥ó¡Ù3·î6Æü¸ø³«·èÄê
¡¡¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥Ûー¥¯¤È¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥ê¥ó¥¯¥ì¥¤¥¿ー¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÇµÓËÜ¾Þ¤È¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØBlue Moon¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥Ö¥ëー¥àー¥ó¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç3·î6Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÈ¯É½¡¡¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¬ÎòÂåºÇÂ¿16ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È
¡¡¡Ø¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º Îø¿Í¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¡Ù¡Ø¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ø6ºÍ¤Î¥Ü¥¯¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡£¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ê¥ó¥¯¥ì¥¤¥¿ー¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥ì¥Ç¥£¡¦¥¤¥º¡¦¥¢¡¦¥È¥é¥ó¥×¡×¤ä¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Õ¥¡¥Ëー¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼Âºß¤·¤¿ºî»ì²È¥í¥ì¥ó¥Ä¡¦¥Ïー¥È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿°ìÌë¡É¤ÎÊª¸ì¡£Èà¤ÎÄ¹Ç¯»Å»ö¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºî¶Ê²È¤Î¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¡ª¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿Ìë¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ç¡¢¥Ïー¥È¤¬Êú¤¨¤ë¾Ç¤ê¡¢¼»ÅÊ¡¢Æ´¤ì¡¢Îø¡¢Á´¤Æ¤Î´¶¾ð¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯°ìÌë¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ø¥Ó¥Õ¥©¥¢¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ç¥ê¥ó¥¯¥ì¥¤¥¿ー¤ÈÄ¹Ç¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ûー¥¯¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¼Âºß¤·¤¿¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ÎÅÁÀâÅª¤Êºî»ì²È¥í¥ì¥ó¥Ä¡¦¥Ïー¥È¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ïー¥È¤¬»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹Ìò¤ò¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Î¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥¢¥êー¡¢¥Ïー¥È¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëÁêÃÌÁê¼ê¡¦¥¨¥Ç¥£Ìò¤ò¡Ø¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ü¥Óー¡¦¥«¥Ê¥ô¥§¥¤¥ë¡¢¥Ïー¥È¤Î¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁêËÀ¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹Ìò¤ò¡Ø°Û¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏËÜºî¤Î±éµ»¤ÇÂè75²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨½õ±éÇÐÍ¥¾Þ¡Ê¶ä·§¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¡¢Âè83²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡Ë¤È¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î2ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¤ÏµÓËÜ¾Þ¤È¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î2ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£ÆÃÊóÁü¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁêËÀ¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿Ìë¡¢¥µー¥Ç¥£ー¥º¤Î¥Ðー¤Ç°¦¤È¼»ÅÊ¡¢¤½¤·¤ÆÆ´¤ì¤¬¸òºø¤¹¤ë¼«¿È¤Î´¶¾ð¤È¸þ¤¹ç¤¦¡¢ÅÁÀâ¤Îºî»ì²È¥í¥ì¥ó¥Ä¡¦¥Ïー¥È¡Ê¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥Ûー¥¯¡Ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ì¥ó¥Ä¡¦¥Ïー¥È¤È¡¢Èà¤¬»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡Ê¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥¢¥êー¡Ë¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
