日向坂46が1月28日にリリースした16thシングル『クリフハンガー』に収録されている「涙目の太陽」が、同シングルをもってグループを卒業する二期生の松田好花が初めて作詞を手掛けた楽曲として注目を集めている。

■坂道グループ初の挑戦ーー“未来の日向坂46”に贈るメッセージ

松田は自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)』（ニッポン放送）で、「卒業曲にするのではなく、日向坂46にこれから歌い継いでいってほしい曲をテーマに、私の想いも詰め込んだ曲になります」と語っている。つまり「涙目の太陽」は、卒業前の区切りを飾るための曲ではない。むしろ、これから先の日向坂46が歌い続けていくことを前提に、未来へ手渡すメッセージとして書かれた楽曲なのだ。グループ卒業を控えたメンバーが初めて自作の歌詞を発表するという事実は、松田個人の挑戦にとどまらず、日向坂46の物語にもリンクするものになる。

「涙目の太陽」は日向坂46メンバー全員で歌う全員曲であり、その全員曲の作詞をメンバーが手掛けるのは坂道グループとしても初の試みだ。まず、このことだけでも今作が“挑戦”として位置づけられていることがわかる。松田も「緊張感とありがたみを噛み締めながら一生懸命臨ませていただきました」と語っていたように、本人にとっても容易な覚悟ではなかっただろう。そもそもアイドル楽曲の歌詞は、プロの作詞家／アーティストが手掛けることも多く、こと坂道グループにおいてはこれまで全員曲の作詞はすべて秋元康が手掛けていた。だからこそ、今回のようにメンバー自身が言葉を綴り、グループの作品として残すことには特別な重みが生まれる。作詞経験のなかったメンバーが制作に関わることで、一行ごとに書き手の癖や温度が残り、その人らしさが楽曲に反映されるため、ファンにも本人の声として真っ直ぐ届く側面がある。

特に、松田は普段から自分の考えや悩みを率直に言葉にしてきたメンバーだ。そのため、彼女が綴るフレーズは、聴き手であるおひさま（日向坂46ファンの呼称）にとっても、自然と胸に入ってくるものにもなっているだろう。実際、松田はかつてブログで「どんな時も変わらず付いてきて応援して下さるファンの方がいらっしゃったからです。本当にありがとうございます！」（※1）と感謝を伝えていたことがあったが、その気持ちは「涙目の太陽」にも込められているように思う。ラジオでぽろっと本音をこぼした夜、ライブで息を整えながら前を向いた瞬間、ブログで丁寧に感謝を言葉にしてきた積み重ね……。おひさまはそれらの場面を知っている。だから、「これは自分に向けられた言葉かもしれない」と受け取ることができるのだ。松田が自分の気持ちをそのまま歌詞に乗せたぶん、聴き手もまた、自分の時間を持ち寄ってこの曲を抱えられる。あたたかさがじんわり残るのは、その距離の近さゆえだろう。

■松田好花がラジオで磨いた“言葉の力”、 誠実さが育んだ深い信頼

松田の強みは、気持ちを言葉にして、それを相手に渡せるところにある。それがはっきり見えるのがラジオだ。2021年10月に冠番組『ひなこい presents 日向坂46 松田好花の日向坂高校放送部』（ニッポン放送）がスタートした際、松田は「いつかなれる日が来たらと願っていたラジオパーソナリティの夢が叶い嬉しい気持ちでいっぱいです」（※2）と喜びを語っていた。自由に話しながらも、リスナーの気持ちを置き去りにしない。そんな姿勢が番組の魅力になり、2023年からは『オールナイトニッポンX』のパーソナリティも務めるようになった。言葉で空気を作り、人の心を動かす力を、実戦の場で磨いてきたと言っていい。

その誠実さは、ブログやコメントにも表れている。10thシングルで初めてフロントメンバーに選ばれた時、松田は「加入当初は夢にも見なかったポジションですが、活動に励む日々の中でいつの日からか夢見るようになりました」と綴っていたのも印象的だった（※1）。大げさに盛らずに、でも手触りのある言葉で、自分の変化を伝える。そうやって目標も迷いも丁寧に共有してきたからこそ、松田の言葉は信用されてきたのだろう。複雑な感情や未来への願いを、歌詞という形に落とし込むことができたのは、松田が長い時間をかけて培ってきた言語化する力が土台になっている。だから、今回の作詞も、突然の挑戦というより、これまで続けてきた言葉の積み重ねの延長にあるのだ。

日向坂46は今、大きな節目に立っている。2025年に一期生が全員卒業し、二期生から五期生による“新生・日向坂46”として再スタートを切った。グループの空気が変わり、次の形を作っていくタイミングで、松田は中心メンバーとしてその歩みにたしかに足跡を残してきた。「涙目の太陽」は、彼女にとって最後のシングルに収録される楽曲として、松田の人柄と日向坂46への愛情が結実した楽曲。この曲は、新しい日向坂46へ橋をかける役割を担っていくだろうし、新旧メンバーを繋ぐ曲として受け継がれていってほしいと切に願う。松田の歌声と言葉は、この先もグループの物語を照らし続けるだろう。

（文＝川崎龍也）