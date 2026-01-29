腰痛で寝ていたら…ベッドにお見舞いの品が？愛犬の行動に「優しすぎる」「愛があふれている」
【写真を見る】一緒に寝ていたはずが…「お見舞いの品」とともに飼い主を見つめる愛犬
愛犬と過ごす日々の中で、"胸がキューン"となる瞬間ってありますよね。
今回は、腰が痛くて横になっていた飼い主さんに、愛犬のパグがとった行動がSNSで注目を集めました。
いったいどんな投稿だったのでしょうか。
■お気に入りのおもちゃを運んだ先は？
話題になったのは、Xユーザーのゆっちゃん（@yuyu12021202）さんの投稿。
愛犬の黒パグつくねくんの日常を発信しています。
つくねくんは、おもちゃで遊んでほしい様子でもなく、まるで「お見舞い」と言わんばかりにおもちゃを運んできたようです。
その姿に、「優しすぎる」「大事なものを運んだんだね」「愛があふれている」といったコメントが寄せられ、3.4万いいねの反響がありました。
はじめはつくねくんも一緒に布団に入っていたそうですが、飼い主さんが起きたら腕枕から姿が消えていて、運んできたおもちゃの横で飼い主さんを見つめていたとのこと。
その姿を見た飼い主さんは、
「なんて優しい子。一生守るからね」と心に誓ったそうです。
優しさにあふれているつくねくんのまなざしは、投稿を見ているだけでほっこりします。
■マイペースで優しいつくねくん
今回の投稿の反響について、
「つくねがたくさんのいいねやコメントをいただいて、家族もわたしもびっくりでした！」と語る飼い主さん。
さらに、つくねくんの添い寝とお見舞いのおかげかはわかりませんが、腰が寝る前よりはよくなったように感じたことも教えてくれました。
つくねくんの存在が飼い主さんの心を癒し、安らぎを与えてくれたのかもしれませんね。
普段のつくねくんは、「お腹空いた」「遊んで」など欲求があるときには、10キロの体重を乗せてのしかかったり、うなったりして飼い主さんを起こすこともあるのだとか。
そんな中、過去にも飼い主さんが熱を出したときに、隣でおとなしく見守ってくれたことがあったそうです。
思わず胸がキュンとするような、優しいしぐさを見せてくれるのですね。
そんなつくねくんの性格について伺うと、
「食べること、寝ることが大好きでマイペースです。ゴミ袋のシャカシャカした音、車や単車の音が苦手な、気は小さいですが優しい子です」
と教えてくださいました。
さらに、つくねくんの可愛らしいエピソードも。
「台所で料理をしていて長時間相手ができないと、お気に入りの一軍おもちゃをくわえて様子を見にきます。『どうしたの？』と声をかけて近づくと逃げて、また台所に戻るとおもちゃを持って覗きにきて逃げる…を繰り返すんです。構ってほしいんだなと思うと、可愛すぎてニヤニヤしちゃいました」
その様子を想像するだけで、思わずキュンとしてしまいます。
ゆっちゃん（@yuyu12021202）さんのXでは、愛情たっぷりのつくねくんのごはんの様子や、つくねくんとの何気ない日常を見ることができます。
気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね♪
文＝早川みどり